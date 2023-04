Cuatro trucos fáciles para pintarse los labios y lucir una boca de ensueño

Los labios son una de las claves de un look sensual y femenino, ya sea que prefieras un estilo natural o fantasía. Es por eso que tener en cuenta la forma de los labios y otros trucos de maquillaje no solo te ayudará a verte increíble, sino también a que tu labial dure, no se agriete y se sume a tu look completo.

Los trucos para lucir un labial increíble son simples: elige un buen tono como el Corail Parasol de Rouge Hermès Fuente. woman.elperiodico.com

Cuatro trucos que debes saber si buscas lucir increíble con tu labial

Para empezar, es importante saber que pintarse los labios es mucho más que simplemente elegir un lipstick adecuado.

Por ejemplo, es fundamental tener en cuenta la forma de tus labios y el tono de tu piel al elegir un labial, y no exagerar con los colores y texturas.

Además, debes evitar que el uso de labiales te haga parecer mayor. Afortunadamente, existen trucos sencillos que puedes implementar para evitarlo.

¡Aprende a aplicarlos para lucir como una diosa y disfrutar de tus labios maquillados como nunca antes!

Bocas radiantes para triunfar: los trucos de aplicación de tu labial

1. No elijas un labial, elige tres. Parece obvio, pero muchas mujeres aún utilizan solo un lipstick a la hora de maquillarse. Si quieres potenciar el efecto 3D, debes apostar por dos colores de labial y uno de perfilador.

Para hacerlo, primero hidrata tus labios y coloca el primer labial sobre el bálsamo nutritivo para evitar grietas. Luego, procede con el perfilador marcando los bordes ¡por dentro! y termina con la segunda capa de labial.

Puedes utilizar, por ejemplo, un tono de naranja debajo y rojo encima. ¡Atrévete a explorar combinaciones!

2. El tono adecuado. Con el tiempo, es posible que tus labios pierdan pigmentación. Por eso, debes optar por tonos más neutros pero con más pigmentos, como rosado suave, nude intenso o durazno. Esto realzará la belleza de tus labios sin ser demasiado llamativo.

Si no sabes cuál elegir, el tono Corail Parasol de Rouge Hermès es una buena opción para dar a tus labios un tono luminoso y sutil.

Como tip extra, evita los tonos más oscuros, como vino intenso o morado, ya que pueden afinar los labios y acentuar las arrugas alrededor de la boca. Si los eliges, cubrelos con gloss o opta por un tono satinado y bien luminoso.

3. Textura e hidratación. Al comprar un labial, debes elegir uno con textura cremosa para una hidratación adicional. Busca aquellos que contengan manteca de karité, aceite de argán o jojoba entre sus componentes. Esto ayudará a que tus labios se sientan suaves y confortables durante todo el día.

4. Perfilador y polvo translúcido. La aplicación del perfilador puede marcar la diferencia. Define los labios y otorga volumen y duración, pero no olvides sellarlo con polvo translúcido para potenciar el acabado natural, evitar el desborde y que el maquillaje se corra o desvanezca con el tiempo.

¡Adelante con estos consejos para tener una boca fabulosa, besable y en 3D!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.