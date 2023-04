Hailey Bieber y el vestido negro asimétrico con el que impactó a todos

Hailey Bieber (26) adora los eventos con alfombra roja para lucir sus vestidos más inspiradores. Esta vez, optó por un maquillaje clásico y un vestido negro asimétrico de Yves Saint Laurent que dejó a todos los presentes con la boca abierta y puso a escribir elogios a los críticos de moda. Lo analizamos.

El maquillaje clásico y las ondas al agua de Hailey Bieber, combinados con un pendiente extravagante, manicure vibrante y mucho diseño en un vestido Saint Laurent. Fuente. Vogue



Hailey Bieber o cómo ser clásica y original a la vez

La modelo y esposa de Justin Bieber tiene un don: el de la moda. Además de que a su alta y esbelta figura espigada todo lo queda bien, sabe elegir los mejores diseños para cada ocasión.



Esta vez no fue la excepción, cuando decidió asistir a la celebración posterior de los premios Oscar 2023 organizada por la revista Vanity Fair en Estados Unidos.



Para el evento, pasó por la red carpet con un vestido negro de estilo largo y elegante con una manga diferente de la otra y un lazo decorativo en su hombro que se fundía con una manga abierta, volviendo así protagónico el detalle irregular.



Y aunque no estamos habituados a ver a Hailey Bieber con atuendos que la cubran tanto, la tónica de los outfits innovadores es una constante en la modelo. Ajustado al cuerpo y de tela fluída, el vestido no obstente marcó su figura y estilizó al máximo sus contornos gracias al elegante tono negro y el lazo satinado.



La pieza de la celebridad, con una sutil inspiración en los años 80 como se puede observar en las discretas hombreras, se lució aún más por un accesorio super original: un pendiente trepador XXL en tono plateado con piedras cristalinas y una media melena muy bien cuidad con sutiles ondas al agua.



Su estética limpia y sencilla triunfó con un diseño que logró ser clásico y vanguardista a la vez.



Como toque más vibrante, solo eligió su manicura en tono rojo anaranjado, estilo coral, casi como única excentricidad.



Así, Hailey Bieber convirtió su estilo pulido y sofisticado, pero super trendy en uno de los favoritos de la noche de celebración entre las estrellas.



¿Te jugarías a un modelo así para tu próximo evento? ¡Anímate a recrear el estiloso look de la modelo americana!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.