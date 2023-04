Los pantalones ideales para lucir estilizada son los de Jessica Alba

Te gusten más o menos, los pantalones son prendas que llevamos casi todos los días y, aún más, durante las estaciones frías del año. Claro que dentro de esta categoría de indumentaria, existe una infinidad de modelos y estilos que puedes elegir según tus actividades, gustos y comodidad.

Los elegidos por Jessica Alba son combinables, atemporales, elegantes, cómodos y muy favorecedores. Cuentes con una estatura petite o no, estos pantalones son ítems imprescindibles si quieres lucir estilizada a toda hora y en todo lugar. Su corte recuerda a los modelos sastre, pero más ajustados, con cintura extra alta y bajo flare.

¿Buscas pantalones que estilicen tu figura? ¡Apunta los de Jessica Alba! Foto: Stylevore.

Esta tipo de terminación en los pantalones - junto a la cintura alta - son los puntos en los que se concentra la capacidad para estilizar siluetas. El equilibrio entre ajuste superior y anchura inferior permite armonía visual y un efecto instantáneo de piernas larguísimas, lleves o no zapatos de tacón. El ejemplo puedes verlo en la fotografía superior, en la que Jessica Alba vistió sus pantalones preferidos en azul marino, junto con camiseta blanca, tapado rosa marfil y botas de plataformas.

¿No parece que las piernas de la actriz fueran híper largas? Pues, este es el resultado que brindan estos pantalones. Además, Jessica combinó con una prenda en blanco, que siempre aporta luminosidad y neutralidad, lo que deriva en que la figura se vea más estilizada que solo con colores oscuros.

Con cintura alta y corte flare, la actriz prueba que sus pantalones favoritos son los más favorecedores. Foto: InStyle.

Otra opción que Jessica Alba defendió fue este look, en el que combinó pantalones negros con detalle de tiras cruzadas en el centro, top de cuello alto en marrón caramelo, zapatos de plataformas XXL, gafas de sol y clutch en símil piel de serpiente. Un atuendo increíble, tanto para la oficina como para un evento más formal, en el que las prendas combinan acertadamente y generan una impronta segura.

A pesar de que la celebridad aportó altura con sus plataformas, esto no implica que tú también uses tacones. Como ya explicamos, el corte de los pantalones es tan favorecedor con zapatos altos como con zapatos bajos. Zapatillas, mocasines, botas, sandalias bajas, o la opción que decidas añadir a tu estilismo, no revertirá su efecto estilizador.

Deja los jeans de lado, al menos por unos días, y prueba los pantalones de Jessica Alba. Notarás que tus looks se verán más chic y tu silueta se alargará al minuto de vestirlos.