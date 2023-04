Zara tiene los tops sin mangas básicos que querrás lucir a toda hora

Zara tiene los tops sin mangas básicos más perfectos y favorecedores que verás. Además de ser ceñidos, hechos de lycra con algodón, tienen el calado de la terminación un poco más pronunciado y este detalle: ¡queda divino!

Tendencia y pequeños detalles: los tops sin mangas básicos de Zara lo tienen todo

Los tops sin mangas pueden ser parte de un estilo con traje sastrero para ir a la oficina en un total white look o la clave de un look de jean para asistir a un recital, con chaqueta de cuero, tachas, cadenas y botas altas.

Y en ambos es tan necesario como el aire que respiras, pues aporta ese ítem sencillo y contundente que no compite con la prenda protagónica pero que es parte del sistema, sin la cual nada se vería igual. Es por eso que elegir un top sin mangas de Zara se vuelve ¡urgente para este cambio de temporada!

Con el nuevo clima, corremos a ver qué hay en el armario y nos encontramos, si ya lo tenemos, con una prenda versátil, simple y atemporal que completa cualquier atuendo, de día y de noche.

Estas prendas permiten una movilidad y comodidad excepcionales, sin sacrificar el estilo ni la elegancia, lo que las convierte en una opción perfecta y muy popular para la temporada.

No obstante, no estamos diciendo que deben ser siempre relegados del protagonismo de tus looks. Los tops sin mangas de Zara empatar el tono del atuendo en general o contrastar: prueba vestir un traje sastrero negro de pantalón pinzado y blazer oversize con un top verde esmeralda como tercera pieza ¡y ya tienes la cuota de estilo y color que necesitas!

Por supuesto, no olvides explorar las diversas prendas con las que puedes combinar: jeans, shorts o faldas midi. Todo queda tocado con la varita mágica del detalle trendy del cavado de las mangas, ligeramente más pronunciado que una musculosa: conocido como manga sisa.

Lo bueno, además, es su precio accesible. Y por supuesto: que son un elemento clásico que nunca pasa de moda.

Si te paseas por la tienda física u online de Special Prices de Zara, verás que allí puedes encontrar algunas alternativas al diseño más simple con una variedad de diseños alternativos como top sin mangas con cuello halter, con estampados como rombos, entre otros.

¡Anímate a incorporar varios de estos tops a tu fondo de armario y verás los beneficios de tener siempre una alternativa para crear looks en tendencia y super fáciles!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas.