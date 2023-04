Juliana Awada y los beneficios de su infusión favorita: café con leche de almendras

Son las 11 de la mañana y Juliana Awada postea una foto de su infusión elegida para seguir con su día. No es su clásico café de desayuno que siempre se encuentra entre sus preferidos para comenzar la jornada, sino otro tipo de café que además de brindar sus propias ventajas se combina con leche de almendras.

Seguro has escuchado hablar o has visto en el mercado esta leche de origen vegetal. Aunque al principio solo era mayormente consumida por personas con alergia a la lactosa, alguna enfermedad particular o ligadas al vegetarianismo, en el presente es uno de los tipos de leche más elegidas por su espectro de beneficios para la salud.

Juliana Awada disfruta de su break con un café mezclado con leche de almendras. Foto: Instagram @juliana.awada

Además de contener cero lactosa, esta bebida ayuda al sistema cardíaco gracias a su gran porcentaje de ácido oleico - proveniente de las almendras - que disminuye la presencia de colesterol y triglicéridos en sangre. También, es una de las pocas fuentes naturales que cuenta con vitamina D, fundamental para reducir fragilidad en huesos y músculos, y vitamina E - que genera la formación de glóbulos rojos y fortalece el sistema inmunitario.

Un beneficio muy importante sobre la leche de almendras es su cantidad de antioxidantes que la hacen ideal para proteger la salud de la piel, uno de nuestros principales órganos. Incluso, muchos la utilizan sobre la piel en conjunto con otros elementos, como agua de rosas, para limpiar y humectar.

¡Descubre cómo hacer tu propia leche de almendras! Foto: Freepik.

Y a pesar de que Juliana Awada visitó una cafetería para degustar su infusión favorita, tu puedes hacer tu propia leche de almendras para mezclar con café o utilizar en alguna receta. Lo primero que debes hacer es dejar las almendras en remojo, de 8 a 12 horas, para poder pelarlas fácilmente. Luego, poner en una licuadora 4 tazas de agua y añadir las almendras peladas. Mezclar unos minutos hasta lograr una consistencia suave y colar la preparación en una tela para obtener la leche. Puedes guardarla en un recipiente para líquidos en la heladera y ¡listo! Tendrás leche casera para tu semana.

Si no quieres producir la leche de almendras o no tienes tiempo, también puedes comprarla en cualquier tienda o supermercado cercano a tu casa. Eso sí, ¡añádela a tus infusiones de todos los días y verás sus beneficios!