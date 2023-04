Corset y botas: así es el look rockero de Julieta Poggio tras su salida de Gran Hermano

Julieta Poggio (21) ya trae entre manos un proyecto con el director teatral José María Muscari, que le ofreció ser parte del elenco de una obra hot muy pronto. Así, la joven figura parece abrirse paso en el mundo de la farándula y para estar a tono con su vertiginoso ascenso, muestra los estilos más ardientes en redes sociales.

No te pierdas este look rockero en clave sexy: corset y botas combinados para hacer girar todas las miradas.

En la fusión de los detalles está el secreto del look de Julieta Poggio. Fuente. Instagram @poggiojulieta

El look sexy y rockero de Julieta Poggio

La ex participante de Gran Hermano que terminó en tercer lugar no para de causar sensación en el entorno y las redes sociales. Dicen que su presencia y carisma son contundentes. Y a juzgar por sus atuendos ¡Julieta Poggio no quiere pasar desapercibida ni por un instante!

Esta vez, encendió las redes sociales desde Instagram, en donde 662mil fans le regalaron su “like“ para confirmarle que su outfit les parecía: “bomba“, “diosa“, “hermosa“ o frases de apoyo incondicional como “Muchas querrán, pocas podrán“.

Evidentemente su estilo hipnotiza a las nuevas generaciones que buscan una forma de sensualidad diferente, bien rebelde y con mucho brillo, accesorios y personalidad.

La clave del look de Julieta Poggio, ex participante de Gran Hermano, son las dos prendas de jean combinadas con una más atrevida que proviene de la lencería: el corsé de encaje con cintas y lazos de seda.

Las prendas de jean son dos: una mini micro falda con tajo lateral tiro bajo y una chaqueta de jean bien corta. Ambas tienen apliques de tachas y brillos por toda la tela, elevando el nivel de glamour de las clásicas piezas que, gracias a un par de grandes borcegos negros de cuero con suela XXL y un cinto de cuero negro, se vuelven puro rock.

Las plataformas de Julieta Poggio, además de elevar el look, le otorgan unos centímetros claves para estilizar. Fuente. Instagram @poggiojulieta

La melena suelta y la pose sensual, hacen del look de Julieta Poggio un hito que ella completa con manicure negro y rosa nude combinado y labios amarronados super sensuales.

¿Te animas a recrear el estilo de la ex participante de Gran Hermano para una fiesta? ¡Recuerda añadir algún detalle glam como los apliques de brillitos además de uno como las hebillas en tira de los borcegos o un corsé de encaje con una mini de jean pues en la fusión está el secreto!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.