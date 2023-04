Falda de denim, la tendencia 2000 que elige Flor de la V

Flor de la V es conductora del programa Intrusos, pero desde hace un tiempo estudia y practica el diseño de indumentaria. Aunque todavía no esté en vista el lanzamiento de una marca por parte de la argentina, sí utiliza este talento para aplicarlo en la mayoría de sus looks e incluso para reutilizar prendas que ya no formaban parte de su estilo.

Así fue como Flor incursionó en el denim, súper tendencia 2000 que regresó este año, al convertir varios de sus vaqueros en renovadas piezas de indumentaria. Dentro de ellas, la falda midi de denim es su opción preferida para lucir en el programa e inspirar a sus seguidoras para que arriesguen con esta moda vintage.

Flor de la V añade a su guardarropas la falda de denim que usábamos en los 2000. Foto: Instagram @flordelav.

Flor de la V relató que para este conjunto solo necesitó de dos jeans que ya habían cumplido un ciclo en su guardarropas, pero que estaban en buen estado para reformularlos. Fue así que la presentadora confeccionó un dos piezas total denim con falda midi y top, que combinó con sandalias de plataformas en marrón caramelo.

La clave de la celebridad fue apostar a una falda inspiración 2000 con toques sensuales, como su tajo y su cintura alta, que la estilizaron y se complementaron con la forma de la prenda que ajustaba en zonas importantes - cintura y caderas - para luego caer en línea recta hasta debajo de sus rodillas. El top también ayudó a lograr una silueta estilizada gracias a que compartió el mismo textil que la falda, lo que produjo un efecto visual acertado en Flor de la V.

Con top a juego o camisa de mangas XXL, la conductora destaca con sus looks. Foto: Instagram @flordelav.

Para contrastar con la sensualidad de este outfit, la influencer decidió decantarse por una nueva falda de denim y una glamorosa camisa para un look más elegante. En esta oportunidad, Flor de la V llevó una falda midi vaquera con tajo, junto con una camisa de estampado a rayas en azul y blanco, con cuello de volados y mangas princesa en fucsia, y acompañó con sandalias de plataforma negras.

Aquí, la conductora trunfó con el juego de volúmenes en sus prendas. Mientras que su falda y centro de camisa eran ceñidas, sus mangas lograron "brindar aire", holgura y amplitud a todo el estilismo. El dato de falda de denim más camisa o top con mucho volumen es totalmente favorecedora para ocasiones más chic o formales.

Frente al regreso de las faldas 2000, Flor de la V buscó las maneras para integrarlas a su estilo. ¿Ya encontraste tu modelo favorito?