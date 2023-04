Julieta Poggio y un sexy outfit de cuero y pegado al cuerpo

Julieta Poggio (21) es la participante más sexy de Gran Hermano y ha logrado llamar la atención durante el reality y después en la pantalla chica y las redes sociales.

Así sigue regalando su estilo bien sexy con prendas cortas y fiel al estilo que ya ha impuesto.

El piercing noventero es otro detalle que, junto con los falsos guantes, usa para cualquier outfit la estilosa Julieta Poggio. Fuente. Instagram @poggiojulieta

Julieta Poggio: sensual con cuero ajustado

Con un mini short de tiro bajo en cuero brillante, a juego con un par de guantes falsos con cordeles y en el mismo tono, Julieta Poggio impone tendencia a mitad de camino entre una conejita Playboy y el estilo Milipili, típico de los años 2000.

Con una cantidad interesante ya de seguidores en Instagram, 2,1 millones, se mostró super hot con este outfit perfecto para salir de noche.

Los fans elogiaron con miles de likes y comentarios el atuendo que sumó al estiloso minishort típico de los 90 y los 2000 un cropped top con estampa de apliques brillantes y dejó ver su tatuaje en forma de corazón que lleva a la altura de la cadera.

El accesorio fundamental del conjunto fueron los guantes, un complemento que adora y ya ha mostrado en su versión transparente, red y ahora con cordones ajustables.

También en acabado cuero y combinados con el short, ofician de detalle glam rock, uno estilo que se acerca al Milipili del que es referente y representante, ante las fans de la Generación Z que la siguen y recrean sus looks.

El maquillaje de Juli Poggio siempre acompaña destacando los ojos, pero sin parecer demasiado maquillada. Con una buena proporción de máscara de pestañas negras y eyelinder negro líquido para marcar el párpado superior, no coloca más que un labial nude intenso para engatizar un poco los labios y otro poco de base translúcida, para lucir el estilo skinnude, tan de moda entre las más jovenes.



¿Te animas a recrear este increíble y sexy lookazo de Julieta Poggio para salir con tus amigas a bailar? ¡Intenta incluir el cuero en tu outfit y verás que no solo para la biker es adecuado ya que hay muchas prendas que actualmente son un hit de moda y están completamente confeccionadas con el!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.