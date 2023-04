Pía Slapka recupera los mejores jeans para estos días de entretiempo

Sales de tu casa por la mañana y la temperatura es baja; a la hora del almuerzo, el sol calienta la ciudad, y por la tarde-noche pasamos por una fase de brisa fresca que desciende el termómetro. Con todos estos cambios, suele suceder que no sabemos qué ponernos.

Sin embargo, existen soluciones prácticas para estos días de entretiempo, con prendas que se adaptan a las diversas temperaturas. Los jeans son una de ellas y, en este momento del año, son los más elegidos por su protección contra el frío sin ser totalmente abrigados. Pía Slapka se decanta por este ítem en sus looks de otoño y nos ayuda a definir con qué podemos combinarlos.

Sigue las claves de Pía Slapka para convertir tus jeans en tu aliado para looks de entretiempo. Foto: Instagram @piaslapka.

Además, la modelo elige uno de los jeans más favorecedores como el flare de cintura alta, que marca curvas y estiliza piernas. Sus favoritos son los que traen algunas roturas para apostar por un estilo más chill, y combinarlos manteniendo esa línea con una camiseta blanca básica, chaqueta cropped de ante en marrón terracota y sandalias bajas camel con anchos tirantes.

Camisas, chalecos, blazers, tops: tú eliges la prenda para combinar tus jeans. Foto: Instagram @piaslapka.

Pía Slapka consiguió un look muy oficinista, cómodo, y también adecuado para otras actividades durante el día. Pero, no es el único uso que le dio a estos jeans, ya que la conductora los volvió a elegir para otro look, en el que los combinó con chaleco sastre gris de estampado Príncipe de Gales y sandalias negras con varias tiras, similares a las de estilo romano.

Este mismo atuendo puedes añadirle alguna camisa blanca o de un color vibrante y tendrás otro estilismo más para estos días de entretiempo. Otra opción para quienes salen de sus casas súper temprano por la mañana sería reemplazar sandalias por botines o botas de caña corta, que cuenten con un poco de plataforma sin quitarte comodidad.

Con looks versátiles y adaptables, Pía Slapka se transforma en nuestro mejor ejemplo para estas semanas. ¿Qué jean será tu compañero estos días?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!