Cande Vetrano y Vico Saravia presentaron dos discutidas tendencias

Para quienes no saben, Argentina también cuenta con sus Semanas de la Moda, siendo la más exclusiva aquella que se organiza en Buenos Aires, denominada BAFWeek. Esta particular semana comenzó el lunes 6 y se extenderá hasta el viernes 10 de marzo. En su primer día, se presentaron tres diseñadores emergentes - Traj, Clara Pinto y Rodrigo Giordano - y la marca grunge, Undefined, que reunieron a muchas personas en Recoleta y en el Obelisco. Dentro del grupo de asistentes destacaron la actriz, Cande Vetrano y la influencer, Vico Saravia, quienes apostaron a arriesgados looks.

Cande Vetrano mostró una discutida tendencia en alza. Foto: Instagram @candelivetrano.

Cande Vetrano asistió al show de Clara Pinto junto con su amiga, Vera Spinetta. Con mucha audacia, la artista llevó un vestido estampado de estilo vintage con grandes flores y en tonos verdes, de escote cerrado, cuerpo ajustado, lineas negras y falda corte A. Lo particular de su look fueron sus botas verde manzana XXL, con plataformas redondeadas y realizadas en goma, con estilo similar a las botas de lluvia.

Aunque luzcan muy excéntricas, ya se definen como posible tendencia luego de verlas en el street style de grandes ciudades como Nueva York, Milán y París. ¿Creen que llegará a ser tendencia o solo se usará en casos particulares?

Luego de analizar el outfit jugado de Cande, saltamos al de Vico Saravia. La influencer fue invitada al desfile de Traj y no perdió su oportunidad para brillar en la previa. En su caso, predominó la tendencia de las prendas de red o realizadas con sogas que lucen con efecto flecos o rejilla. Vico optó por un total look en negro de bermudas sastre, bralette, top de red asimétrico, botas altas de cuero, bolso y gafas de sol.

Este outfit la favoreció muchísimo y demostró que esta tendencia será una de las más elegidas este año. A pesar de que muchas aborrecen este tipo de prendas, la moda indica que seguirán siendo parte de nuestras vidas.

Después de ver a Cande Vetrano y Vico Saravia llevando dos tendencias que generan comentarios positivos como negativos en el mundo de la moda, ¿qué piensan? ¿Son tendencias llevables o demasiado arriesgadas?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!