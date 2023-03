Gigi Hadid presume sus curvas con un ajustado vestido de colores por las calles de Nueva York

Gigi Hadid (26) acaba de debutar como presentadora en el reality show de competencia de moda llamado Netflix Net in Fashion. Por supuesto y fiel al estilo de destacarse entre todos, sorprendió con un increíble look que parece gritar: “She's like a rainbow“, como la canción de los Rollings Stones.

Analizamos su outfit para que te inspires en uno de los conjuntos más jugados que le vimos ¡viva la moda!

Fabulosa, Gigi Hadid en su atuendo hiper colorido por las calles de Nueva York. Fuente. wmagazine.com

Gigi Hadid: un look potente, personal que demuestra su amor por el universo fashion

La super modelo americana salía de un lujoso restaurante en Nueva York donde almorzó con una amiga cuando fue capturada por las cámaras en el barrio de Soho, en donde el diseño manda.

Será por ello que se la vio estilosa y única, con un vestido ajustado de colores, largo y al cuerpo que Gigi Hadid lució con botas de punta cuadrada, caña alta y tacón medio en cuero color tostado.

El vestido cerrado con cuello de tortuga o media polera resulta perfecto para estar cómoda, elegante y a la vez a la moda con una sola prenda que reúne los llamativos colores rojo oscuro, amarillo intenso, naranja ecendido, durazno, azul y verde ¡todo el arco- iris!

La combinación es tendencia y además es perfecta para combinar con todo tipo de calzado, accesorios o peinados, ya que es casi el emblema de la versatilidad.

Lo bueno de esta propuesta es que, además, se puede llevar de día y de noche, realzando el estilo elegante con tacones stilettos ¡del color que quieras! y un clutch o sobre chato o un peinado alto para darle un toque más glam.

Gigi Hadid lo llevó con una cola de caballo casi baja y algunos mechones por delante, un maquillaje suave y calzado de taco medio para un look de día.

Lo mejor es que este tipo de vestidos no requiere abrigos ni acentuar el estilo pues, ¡le sobra personalidad!

Y tú ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.