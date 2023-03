Duelo de estilos: Guillermina Valdés vs Pampita

Tanto Carolina “Pampita“ Ardohain (45) como Guillermina Valdés (45) tienen un estilo fabuloso, osado y siempre glamoroso pero ciertamente muy distinto. ¿Cuál de los dos te gustaría recrear?

Pampita vs. Guillermina Valdés: glam vs glam

Si se trata de un evento, las dos modelos se roban todas las miradas en la alfombra roja. Jamás pasan desapercibidas por su elegancia, glamour pero sobre todo porque siempre eligen las últimas tendencias para sorprender con sus outfits.

Eso sí, los estilos son, en ocasiones, opuestos. Veamos este increíble duelo de estilos.



En el caso de Pampita, su estilo es sensual pero elegante. Ama el rojo y los colores claros. Raramente la vemos con estampas y es fan de los tacones altos, la pedrería aplicada a las prendas y lo último en tendencias fashion.

En cambio Guillermina Valdes es más visceral y teatral para vestirse cuando se produce para una ocasión especial. Adora las prendas que exageran alguna línea o tendencia y apuesta también a su costado más sexy a la hora de elegir vestidos, sin duda, su prenda más elegida.

Por eso, para comparar sus estilo, con diferencias y similitudes, nos concentramos en dos modelos de vestidos de un look de noche. ¡Vamos a verlas!

El detalle cut-out con pedrería del vestido de Pampita es digno de una modelo que adora el universo fashion. Fuente. Instagram @pampitaoficial

Pampita optó por un vestido blanco corto de mangas largas con detalles cut-out a lo largo de toda la prenda. La abertura con pedrería engarzada en el vestido mostraba piel a lo largo de toda la prenda, compensando el escote redondeado bien ceñido al cuello y las mangas que cubrían la parte superior, sin escote provocativo.

Este hit de moda elevó su nivel con unos zapatos de punta al tono, tacones altos en tono glitter plateado para hacer juego con los cristales del vestido corto, por sobre la rodilla.

En cuanto a su cabello, Pampita eligió un elegante peinado recogido con rodete bajo y torzada lateral que estilizan un rostro redondeado como el de la modelo. El estilismo le da un toque formal a un look super moderno que eleva con su sofisticación una prenda más fresca y descontracturada.

La pareja del empresario y político Roberto García Moritan, padre de su hija Ana, es dueña de un look sofisticado pero con mucho acento en las tendencias fashion. En su caso, además, los tacones altos son casi una necesidad ya que agregan altura: un elemento clave del look de Pampita. Como una sirena, Guillermina Valdés, es alta y suele elegir vestidos largos para ocasiones especiales. Fuente. Instagram @guillevaldes1

Por otro lado, Guillermina Valdes, la diseñadora de moda y modelo, optó por un vestido largo de estilo ligeramente sirena- aunque sin exagerar-. Confeccionado en strass plateado, el diseño de escote estilo corsé suma el detalle de unos breteles finos y una espalda semi descubierta que la hacía lucir aún más hermosa.

La ex mujer de Marcelo Tinelli es alta y por ello eligió un look largo, casi hasta los pies. Valdés combinó su vestido más largo que sus tobillos con unos tacones negros de su colección con boca de pez y uñas esmaltadas en rojo para complementar un look con aires de diva de cine por el escote sexy y el brillo del strass que recubre la pieza en su totalidad.

El estilo de Guillermina Valdes es glamoroso y lujoso, con un toque de sensualidad y originalidad.

Ambas figuras tienen aquella cualidad que las hace únicas, pero las dos saben combinar lo glamoroso, las tendencias y su propia personalidad para dar el mensaje que las representa en materia de moda: ¡Siempre con un look que llama la atención y hace que todos giren a mirar!

¿Con cuál de estos dos vestidos glam te quedas?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.