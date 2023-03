Camila Morrone da cátedra de estilo usando esta tendencia 2023

Camila Morrone es una de las jóvenes fashionistas de Hollywood y potencial estrella de series y cine, luego de su primer rol protagónico en la nueva serie de Amazon Prime, "Daisy Jones & The Six", o en español, "Todos quieren a Daisy Jones". Allí compartió amistad y trabajo con otras estrellas de Hollywood como Sam Claflin o Riley Keough, protagonista principal y nieta de Elvis Presley.

Fuera de la actuación, Camila Morrone ya tenía un nombre en la fama gracias a su trabajo como modelo y a la relación que compartía con su ex padrastro, el actor Al Pacino. Con raíces argentinas y estadounidenses, Camila buscó su lugar en la industria y lo consiguió gracias a su talento para la actuación, el modelaje y, por supuesto, la moda.

Camila Morrone se perfila como una de las nuevas actrices cool con mucho estilo. Foto: Instagram @camilamorrone.

Durante sus presentaciones en las alfombras rojas o eventos relacionados al estreno de la aclamada serie, la modelo decidió llevar en algunos de sus looks una tendencia 2023 que ya es furor en Hollywood: las flores. El día de la premiere oficial en Los Ángeles, Camila Morrone pisó la red carpet con un vestido negro de Maison Valentino con escote halter, cut-out en forma de gota en su busto, falda recta y una larga capa semitransparente que se unía en su cuello gracias a un delicado aplique de flor.

La argentina se ha impuesto con sus looks signados por una particular tendencia 2023. Foto: Instagram @camilamorrone.

Un look muy sensual y glamoroso, dos características que ya son parte de su estilo y las cuales no deja de lado en ninguna ocasión. Así lo confirmó en una sesión de fotos y entrevista para la revista W Mag, en la que se dejó llevar por ambas cualidades en su estilismo. Camila Morrone lució un vestido largo de pailletes nude y corte ceñido, de la marca Rodarte, en el que repitió el mismo detalle que en su anterior look: la flor en su cuello.

Lo que distinguió al aplique fue su forma llamativa y voluminosa, con definición tridimensional que llevó la vista de sus seguidores directamente hacia esa zona. Pero, en definitiva, la tendencia 2023 de las flores se vio en su máxima expresión durante una de las ruedas de prensa de la serie en Nueva York a la que Camila Morrone debió asistir.

De día o de noche, Camila Morrone demuestra que las flores son sus aliadas. Foto: Instagram @camilamorrone.

En esta oportunidad, la influencer optó por un traje de Magda Butrym en gris, con pantalones sastre y blazer largo, que combinó con una blusa color perla que llevaba una magnífica flor adornando el cuello. La muestra de que esta tendencia 2023 luce bien en outfits nocturnos como vestidos o jumpsuits, y en looks diurnos apareciendo en blusas, camisas, faldas o accesorios.

Aunque Camila Morrone aún no haya llegado a la cumbre de su carrera, sí demuestra actitud y porte seguro para la moda. Sin dudas, ella es la máxima inspiración para usar esta tendencia 2023.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!