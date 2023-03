Revive la moda del 2000 de la mano de Juanita Tinelli y aprende a lucirte

Juanita Tinelli (20) se encuentra en París dando sus primeros pasos como modelo internacional con el total apoyo de sus padres Paula Robles y Marcelo Tinelli, que aunque ya no son pareja se llevan muy bien y están presentes en la vida de sus dos hijos en común: Francisco (24)y Juana.

La joven, aunque siempre fue muy reservada, comienza de a poco a tener más visibilidad en medios de comunicación y desplegar en redes sociales un sentido innato para la moda: siempre elegante, glam y super trendy fusiona las influencias de la moda del año 2000 con las actuales.

Campera puffer con botas bucaneras: Juanita Tinelli no le teme a combinar el estilo sporty con el urbano, tal como sucedía en los 2000. Fuente. Instagram @juanittinelli1

El estilo de Juanita Tinelli: ¡Recrea sus outfits!

La forma de lookearse de Juanita Tinelli tiene mucho que ver con su generación.

Se trata de una camada que presta atención a las marcas, en su caso las de alta gama, y sobre todo entre ellas a las más sporty. Pero ¡atención! Mezcla este estilo cómodo con prendas urbanas, también de alta calidad y hasta piezas más glam.

Si elige marcas más accesibles, suele hacerlo para los looks más casuales como vestidos sueltos, estampados y cómodos.

Juanita Tinelli combina las minifaldas ¡con todo! Fuente. Instagram @juanittinelli1

Por otro lado, Juanita Tinelli elige una paleta de colores neutros, adora el negro y las estampas geométricas pero también opta de vez en cuando por tonos pastel o fluo para lograr looks más retro.

El estilo preppy, inspirado en las películas Pulp Fiction o Clueless, es típico de los años 2000 y ella lo aplica en prendas como minifaldas o soleros hiper femeninos con volados cuadrillé blanco y negro o faldas plisadas. Los vestidos cuadriculados forman parte de las prendas favoritas de Juana Tinelli. Fuente. Instagram @juanittinelli1

En cuanto a las siluetas que usa elige equilibrar muy bien las prendas ajustadas con las más holgadas y si elige un hoodi o puffer XXL compensa con un short o mini super ceñido.

Sin descuidar ni un solo detalle, Juanita Tinelli usa accesorios que pueden darle ese estilo personal y auténtico que busca recurriendo a un match entre joyas llamativas en plástico típicas de los años 2000 sin olvidar las clásicas gargantillas y pulseras de oro que forman parte de su atuendo diario para lograr un look sofisticado. Los looks de Juanita Tinelli, aunque sean causales, jamás descuidan accesorios ni make up: siempre impecable. Fuente. Instagram @juanittinelli1

En ella conviven también las tendencias, por ejemplo al fusionar un estiloso body negro con un pantalón oversize de gamuza de marca deportiva de lujo: una buena ecuación para elevar el look casual o relajado con una importante cuota de moda.

En cuanto al calzado, adora las botas altas estilo bucaneras y de caña alta, típicas de los 2000 y le resultan ideales para su amor por la minifalda: suele combinarlas con todo tipo de estilos para crear looks glam y elegantes o para vestir casual. Pantalón deportivo y body de lujo: sensualidad, estilo y comodidad son sus máximas. Fuente. Instagram @juanittinelli1

Y tú ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.