Julieta Poggio y los tips para elegir la lencería más favorecedora

Sin importar cuánto gastes en jeans o vestidos, creemos que la lenceria es un área en la que hay que saber invertir y hacerlo a conciencia. Debería ser así para todas las prendas de indumentaria, pero sabemos que la lencería es una cuestión mucho más delicada, individual e imprescindible.

Aquí no importa cuánto tengas, sino qué calidad presenta la que tienes. Al igual que cualquier otro ítem, la lencería viene en miles de colores, pero los que siempre terminamos eligiendo son blanco, nude y negro. El negro es ideal para prendas oscuras, el blanco para piezas claras y el nude puede balancearse entre ambas. Julieta Poggio es fanática de la lencería en color negro, una de las más buscadas por las mujeres en cualquier ocasión y con cualquier estilo.

Julieta Poggio nos ayuda a definir la mejor lencería según tu silueta. Foto: Instagram @poggiojulieta.

Con sus elecciones lenceras, nos ayuda a observar cuáles son más favorecedoras para un tipo de silueta u otra. Por ejemplo, este conjunto, con top de encaje y gasa con tanga a juego, es ideal para mujeres con silueta triangular - zona de hombros más estrecha que caderas - gracias a que el top realza el busto y ayuda que la atención se divida entre escote y caderas, lo cual resulta en que el punto visual se equilibre y no se asiente en un solo lugar.

Antes de apostar a cualquier conjunto, ten en cuenta que la lencería es una compra que debes hacer de forma inteligente. Foto: Instagram @poggiojulieta.

En cambio, para aquellas que tienen una silueta reloj de arena - mismo ancho de hombros y caderas con cintura estrecha - o rectangular - hombros, caderas y cintura del mismo ancho -, un body negro puede ser su opción más favorecedora. Julieta Poggio eligió un body de finos tirantes, escote corazón, cuerpo con transparencias y bombacha alta.

El efecto de esta prenda en particular es resaltar las curvas (escote, cintura y caderas) y hacerlas más prominentes. Por ende, para aquellas que no tienen mucho busto o su cintura no está definida, este corte las ayudará a pronunciar esas zonas sin seguir una línea exagerada.

También es importante que sepas qué tipo de silueta tienes para realizar la elección correcta. Foto: Instagram @poggiojulieta.

Otra opción de lencería presentada por Julieta Poggio fue este conjunto de encaje negro, con sostén de tirantes más anchos y bombacha extra alta con faja incluida. Para las mujeres de silueta triángulo invertido - zona de hombros más ancha que zona de caderas - este conjunto es la decisión más favorecedora.

¿Por qué? Porque los tirantes del corpiño son los más acertados para esta silueta, ya que no son extra finos ni tampoco muy llamativos. De esa manera, la zona de la espalda luce más armoniosa y se equilibra con el área de caderas que cuenta con esa faja, la cual añade volumen y atención visual hacia allí.

Como dijimos anteriormente, la lencería es una inversión importante asique hazlo a conciencia. Ten en cuenta la silueta de tu cuerpo y elige de forma inteligente aquellos conjuntos o piezas que más te favorezcan como Julieta Poggio.