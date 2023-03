Tu próxima chaqueta favorita está en la nueva colección de Zara y tienes que conocerla

Zara lo hizo de nuevo. La innovadora casa de fast fashion no se detiene jamás y sumó a su genial maquinaria de moda una prenda tan estilosa como combinable y original: ¡y será tu próxima chaqueta favorita!



Tu nueva chaqueta favorita. Fuente. Zara

Zara: una maquinaria de volver viral prendas originales

La nueva prenda perfecta de Zara apunta a solucionar tus oufits para la próxima temporada de entretiempo. Se trata de una gabardina confeccionada en tejido vaquero, lo que la convierte en una pieza versátil y a la moda.

Este trench de jean tiene un diseño clásico con botones en verde caqui en la parte delantera y cinturón para ajustar a la cintura, como cualquier trench.

Además, sin bolsillos laterales, posee un cuello estilo de doble solapa para otorgarle un toque de elegancia y estilo boyfirend. Gracias a su tela ligera, es una chaqueta 3/4 perfecta para usar en días frescos de primavera o en tardes de otoño.

La gabardina denim de Zara se convierte de esta manera en una prenda atemporal que adorarás, pues se puede combinar fácilmente con otros elementos de nuestro armario.



Es ideal para darle un toque casual a un look más elegante o para lucir más sofisticada con un jean y una remera básica por debajo, o unos pantalones chupines y una polera con cuello de tortuga.



Lo mejor es usarla abierta, pero suele ser muy abrigada si la eliges para protegerte del frío o el viento.



Puedes agregarle botinetas, zapatillas blancas clásicas, ugly sneackers o borcegos en tonos divertidos como azul Francia o negro acharolado con costuras amarillas.



También ideal para looks monocromo, puedes vestirte de jean de pies a cabeza, o cortar un total white look con el toque de esta chaqueta larga de jean que Zara promete volver viral entre las influencers, que suelen ser las primeras en lucir estas piezas super ponibles, favorables y originales que lanza el buque insignia del Grupo Inditex.



¿Qué esperas para averiguar si esta preciosura de Zara ya llegó a tu tienda más cercana? ¡Y si esta marca no es de tus preferidas, busca prendas similares pues ya son furor y las hacen marcas como Cos y Stradivarius!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.