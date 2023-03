Sol Pérez incendió las redes con sus vestidos más provocativos

A solo unos días de su finalización, Gran Hermano comienza a transitar las horas más decisivas antes de proclamar un nuevo ganador. Sol Pérez, panelista del reality, también se prepara para finalizar su participación y sorprende con dos vestidos 100% sensuales y osados.

Mostrando sus curvas, la influencer incendió las redes con un microvestido negro de mangas largas, cuerpo en forma de X, mini cut-outs en su busto y abertura XXL en su abdomen. Combinó con unas sandalias negras de plataformas y largas tiras que adornaban sus piernas al estilo romano, y llamativos pendientes plateados

Sol Pérez apuesta a todo con sus últimos vestidos en Gran Hermano. Foto: Instagram @lasobrideperez.

Con este vestido, Sol Pérez logró ser la más sensual del año a solo tres meses de comenzarlo. Este diseño difícil de llevar fue la prueba de que la influencer puede usar piezas audaces y salir triunfando. Incluso, este vestido la estilizó y le añadió varios centímetros de altura a su figura a pesar de las tiras en sus piernas, tendencia que suele acortar la silueta en la mayoría de los casos, pero que funcionó en la modelo.

Otro de sus vestidos más comentados durante su paso por Gran Hermano fue este vestido verde de escote corazón, varios cu-outs en su busto y abdomen, falda midi estilo pareo, tajo profundo y guantes a tono. Sol Pérez decidió usar este diseño con sandalias naked brillantes, mini pendientes, maquillaje en tonos dorados y cabello ladeado con ondas.

Luciendo como una Jessica Rabbit moderna, la conductora comprobó que la sensualidad es su cualidad ideal a la hora de vestir. Al igual que en el anterior look, Sol Pérez afirmó que no le teme a los desafíos en cuanto a moda y se anima a todo aquello que nadie quiere llevar por miedo a fracasar. Sin dudas, la argentina brilla en estos vestidos y los elogios no paran de lloverle cada vez que apuesta a desafiarse en sus looks. ¡Aplausos!