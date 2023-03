Gwyneth Paltrow triunfa con los jeans más cómodos que eligen mujeres mayores de 50 años

Gwyneth Paltrow ya forma parte de las famosas mayores de 50 años en Hollywood y, además de enfocarse principalmente en su marca de belleza Goop, la celebridad no deja de lado sus looks más relajados de entrecasa o los más ejecutivos para reuniones o eventos importantes. Hoy vamos a revisar los estilismos de la actriz en los que los jeans han sido los protagonistas y cumplieron con la comodidad que todas buscamos en nuestros atuendos.

Gwyneth Paltrow confirma que estos jeans son los más cómodos para mujeres mayores de 50 años. Foto: Instagram @gwynethpaltrow.

Los preferidos de Gwyneth Paltrow son los jeans wide leg cropped y los rectos, dos modelos super favorecedores y muy versátiles. Los wide leg cropped o, en español, los vaqueros de pernera ancha y al tobillo son ideales para mujeres mayores de 50 años de estatura petite que quieran verse más estilizadas sin estar incómodas. La cintura alta y el corte anterior a los tobillos permite que tus piernas se alarguen instantáneamente, gracias al ajustarse en la cintura y dejar al descubierto la última parte de las piernas. La actriz optó por estos jeans en negro junto con un sweater gris de escote en V y zapatillas blancas.

Muy sencillo y rápido. Sin embargo, los tres ítems son básicos y por eso funcionan tan bien juntos. Un tip a tener en cuenta es que trates de optar por una prenda superior no muy voluminosa u holgada, porque los vaqueros son anchos y necesitan de otra prenda que sea más ajustada para que el look se vea armonioso. Con respecto al calzado, puedes optar por el que más te guste ya que no incidirá en el estilismo final.

Con sus ideas, nos ayuda a encontrar la mejor inspiración para llevar sus jeans preferidos. Foto: Instagram @gwynethpaltrow.

Los jeans rectos son muy distintos a los wide leg, debido a que el corte de los rectos genera una línea del mismo ancho en toda la pierna, sin variaciones de más o menos volumen como el wide leg. En este caso, las mujeres mayores de 50 años que quieran llevar vaqueros rectos, deben tener en cuenta que la forma de estos pantalones es de tipo columna, por ende pueden apostar a prendas más holgadas para contrastar.

Gwyneth Paltrow eligió combinarlos con una camisa de denim en azul más oscuro, top blanco, cinto blanco, sandalias furry Birkenstock y anteojos XXL. Aquí, la empresaria no siguió la regla de holgado + ceñido, aunque tú puedes hacerlo con una camisa de denim más suelta para lograr el efecto deseado. También puedes llevar una camisa ajustada y un sweater o chaleco holgado por encima para que el look funcione correctamente sin clonar directamente a la influencer.

Ambos jeans son muy favorecedores para las mujeres mayores de 50 años que buscan comodidad y versatilidad en su rutina. Gwyneth Paltrow muestra sus preferidos en estos looks y nos entrega sus versiones. ¡Crea las tuyas!