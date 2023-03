Conoce el emprendimiento que promueve un cambio en los talles de ropa

A todas, o a casi todas, nos ha sucedido de entrar a una tienda de ropa, fichar una prenda que nos gusta, pedir en nuestro talle y encontrarnos con la respuesta de que no hay en nuestra talla o que no es una talla que vendan. Muchas también han pasado por el probador con su talle definido y han descubierto que la prenda no cierra o entra en su cuerpo porque las medidas de la pieza no son las mismas que las de su verdadero talle, aumentando la inseguridad sobre el cuerpo y la propia percepción.

A pesar de que existe la Ley de Talles en Argentina, ésta no se cumple en las tiendas y la brecha de talles es cada vez mayor. Podemos encontrarnos una prenda de talle 40 que, en realidad, cumple con las medidas que indican que es un 38 o 36. Esto no solo tiene lamentables consecuencias físicas (bajar de peso para entrar en una prenda), sino también mentales (trastornos alimenticios, dismorfia) que se expanden en toda la sociedad rápidamente y aún más luego de la pandemia.

La buena noticia es que existen marcas que bregan por la diversidad de talles y se ocupan en diseñar colecciones en las que cada prenda tenga diversidad múltiple de tallas. “No hicimos todos los talles porque vimos un nicho, lo hicimos porque se nos estruja el corazón si tenemos que decirte que "no hay para vos". Simplemente no podíamos permitirlo, nos angustiábamos y entendimos que no podía pasar", expresaba Johanna Laudani, fundadora del emprendimiento Wokka.

Wokka es un local de ropa que comenzó en 2016, cuya popularidad se afincó durante la pandemia en la que comenzaron a vender indumentaria en su tienda online, con la posibilidad de envío a domicilio a cualquier punto del país. Su protagonismo se dio gracias al cambio en la propuesta de talles que ofrecían, dentro de un sector que no atiende la posibilidad de ampliar su espectro más allá de tres o cuatro tallas.

Talles para todas: esa es la premisa que mejor define a Wokka. Foto: Instagram @wokkaclothing.

Desde el 2020 su éxito no para y su tienda ubicada en Olivos recibe más de 150 personas al día en un ambiente amplio, en donde la atención es una de las características primordiales por las que las clientas siguen eligiendo a Wokka. Si nos acercamos a las prendas que ofrece la marca, podemos descubrir desde lencería, pasando por ropa nocturna y hasta los básicos como blazers y camisetas.

Dentro de esta variedad, hay un ítem que todas van a buscar por sus modelos y talles: los jeans. Son las prendas que más usamos durante el año y que constantemente renovamos. Lo particular es que a la mayoría no le gusta comprarlos por miedo a no encontrar su talle o que su talle no sea el mismo al de su anterior compra, y terminan tratando una situación que podría ser agradable, en un tormento.

Esto no pasa en Wokka, ya que el emprendimiento produce jeans desde el talle 32 hasta el 70. ¡Sí, leíste bien! Aunque nos parezca algo de otro mundo, en realidad es lo que deberiamos poder conseguir en todas las tiendas de nuestra ciudad y el mundo. Esta problemática fue la premisa que inspiró a Johanna Laudani para crear Wokka, quien explicó que "si una persona cree ser talle 26, y luego de probarse necesita un talle 40, no importa si en realidad ese jean es más chico que el que tiene puesto que le va bien, solo le prestara atención al número, a la cifra del talle, sin ver que normalmente están mal etiquetados".

Estos pensamientos pueden derivar en varios hábitos dañinos para el cuerpo con el fin de bajar de peso para poder conseguir entrar en los "talles ideales" que impone el mundo de la moda, una moda que enferma y duele.

Aunque esta problemática todavía no tenga solución, es importante resaltar la labor de emprendimientos como Wokka que apoyan la diversidad de cuerpos y talles para que todas podamos sentirnos cómodas e incluidas en la moda. Ya lo dijeron los grandes diseñadores como Hubert Givenchy: "el vestido debe seguir el cuerpo de una mujer. No es el cuerpo el que debe adaptarse al vestido". Más claro, imposible.