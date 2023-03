Los famosos y la crisis económica: Anamá Ferreyra vende todo

Existen ciertas críticas en relación a las celebridades que ponen a la venta su propia ropa, ya que muchas piensan que no deberían venderla si pueden donarla, mientras otras asistentes afirman que las famosas venden sus prendas a precios inaccesibles para recuperar el dinero gastado.

Aunque no sean ideas totalmente erróneas, es cierto que no muchas estrellas se animan a hacerlo y, en conclusión, la ropa deja de ser una nueva oportunidad para alguien más. Anamá Ferreira apoya la inicitaiva de las ferias americanas y propuso en redes organizar una con todos los ítems de su guardarropas a los que ya no les daba uso o que, incluso, había llevado solo una vez.

La iniciativa de Anamá Ferreira para vender su ropa. Foto: Instagram @anamaferreira.

La propia modelo convocó en redes a sus seguidores a asistir a la feria americana en pleno microcentro porteño. La variedad de productos a la venta es inmesa: más de 350 pares de zapatos, junto con ropa, bolsos, accesorios y hasta artículos de diseño. Todo esto fue lo que mostró Anamá Ferreyra en sus redes sociales para alentar a la gente a que recorra y consiga nuevas piezas de diseño a un precio extra rebajado.

Quienes asistan van a encontrarse con prendas de lujo internacional firmadas por Versace o Missoni y nacionales como Benito Fernández o Jorge Ibáñez. Además, el ingreso podrá hacerse de 10 a 17 horas lo que facilita la idea de poder ir en distintos horarios del día según tus ocupaciones. Eso sí, ¡no olvides tu DNI! Es un requisito para poder entrar a la feria que estará disponible este viernes 17 y sábado 18.

Una perfecta oportunidad para invertir en ropa de calidad y mostrar nuevos looks en tu día a día.