Camila Morrone marcó tendencia con un fabuloso look para imitar

Camila Morrone (22), la modelo argentina hija de Lucila Polak (ex pareja de Al Pacino), adora llamar a atención. Y más allá de las noticias del espectáculo en las que siempre está envuelta, sus glamorosos y elegantes looks siempre dan qué hablar.

Nos centramos en el último atuendo soñado que lució en su visita al emblemático Empire State, en donde fue capturada por los fotógrafos con un look tan elegante como sofisticado y moderno. Veamos.

Camila Morrone con un look elegante y super chic a la vez ¡Recrea su fabuloso look para verte glam & femenina! Fuente. goshennews.com

La elegancia de Camila Morrone: ¡jamás pasa desapercibida!

¿Cómo lo hace? Su secreto es fusionar últimas tendencias con clásicos, pero siempre con un aire glam femenino que la favorece.

Esta vez, la ocasión fue su participación en un evento realizado en el Empire State Bullying de Nueva York, en donde se mostró acompañada por el elenco de “Daisy Jones & The Six“.

Allí deslumbró a los presentes con un pantalón gris de lanilla con trama geométrica, cintura alta para estilizar la figura y frunces combinado con un tapado estilo capa que llevó sobre sus hombros y una camisa de seda en tono gris perla con un toque elegante y sofisticado: una flor a la altura del cuello.

Sus stilettos acharolados en color vainilla le daban el aire femenino perfecto a un look fabuloso y distinguido con el toque moderno de la manicure en tono burgundy oscuro y la melena suelta.

Camila Morrone eligió un maquillaje suave basado en tonos rosados y duraznos, nude para los labios y apenas un poco de sombra e iluminador con delineado suave en tono marrón claro y máscara de pestañas transparente para acentuar apenas la mirada. ¡Una bomba elegante y sensual con mucha naturalidad que marca tendencia!

Si buscas un look de alto impacto pero muy glamoroso y elegante, esta opción de Camila Morrone es perfecta. Intenta buscar una blusa con un detalle de este estilo o un lazo grueso al cuello y juega con las texturas: el cuadrillé o el género abrigado pero fino y suave contrasta y eleva el nivel de glam junto con la seda en tonos crudo, gris perlado o beige claro.

Para completar tu look y marcar tendencia, no necesitas más que un make up natural, lucir despojada de accesorios y peinados y apostar por el calzado claro ¡deja a un lado los tacones negros y ve por unos crudo, nude o rosa pálido!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.