La tendencia que une a Kate Middleton con Rita Ora y Sophie Turner

Las tendencias no comienzan de un día para otro. Es un proceso que empieza con una idea muchos meses antes de su exposición final. Esa idea se materializa y se pule con el tiempo para que el resultado sea el más impactante o popular. En la moda, casi nada está librado al azar y quienes estamos inmersos en ese mundo podemos captar las sutiles indirectas "casuales" antes de que sea un boom.

Eso fue lo que sucedió entre tres celebridades de tres rubros distintos: Kate Middleton, (Príncesa de Gales), Sophie Turner (actriz) y Rita Ora (cantante). Las tres mujeres asistieron a diferentes eventos luciendo una misma - y posible - tendencia que no ha presenciado las pasarelas, pero sí los looks de estas estrellas. ¿De cuál tendencia estamos hablando?

Un traje rojo fue la elección de Kate Middleton en uno de sus últimos eventos. Foto: Instagram @justjared.

Hablamos de un color y no es el rosa Barbie que es furor: hablamos del rojo. Las tres no llevaron el mismo tono de rojo en sus atuendos, pero sí propusieron este color como nueva tendencia 2023. Kate Middleton fue la primera en mostrarlo en una de sus campañas en Londres. La Princesa optó por un total look en rojo formado por un traje de pantalones pinzados sueltos y blazer cruzado de bajo asimétrico.

Además, combinó con un top, clutch y stilettos en el mismo color. Su único toque distintivo fueron sus largos pendientes con piedras y detalles en oro. Una apuesta elegante y tradicional como acostumbramos a ver en Kate en cada una de sus apariciones.

Sophie Turner acompañó a su esposo y lució increíble con esta posible tendencia 2023. Foto: Instagram @justjared.

En la misma gama de rojo profundo y en el mismo día, Sophie Turner presenció en Los Ángeles la inauguración de la Estrella en el Paseo de la Fama de la banda de su esposo y cuñados: The Jonas Brothers. La actriz tiene un estilo llamativo y pulcro lo que siempre la convierte en una de las mejores vestidas adonde vaya.

Sophie se decantó por un total look rojo, compuesto por leggings de cintura alta, chaqueta cropped de corte inglés con hombreras y detalle de volados XXL, y stilettos. Su característico pelo rojizo también apareció en escena para combinar con su estilismo en tendencia.

Más sensual, Rita Ora también dio cátedra de estilo con su vestido rojo. Foto: Instagram @justjared.

Dos días despúes, llegó el tercer momento del color rojo gracias a Rita Ora. La cantante pisó Nueva York para promocionar su nueva música y, entre sus varios looks, uno fue protagonizado por el rojo. Distinto a Kate y Sophie, Rita optó por un tono caramelo de base más clara. Ella eligió un vestido midi de cuello alto, mangas largas y drapeados, junto con unos kitten heels dorados y rojos. Su idea se alineó con su estilo más urbano y audaz que tan bien defiende en sus looks.

Además de que las tres son británicas, coinicidieron en la misma tendencia en el lapso de una semana. Está claro que el rojo tomará predominancia en las celebrities, pero ¿logrará convertirse en una tendencia 2023?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!