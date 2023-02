Angie Landaburu, la influencer argentina que usa los jeans más chic

Angeles Landaburu, más conocida como angelitalc o Angie Landaburu, es una modelo internacional fichada por Elite Model, una de las agencias de modelos más exclusivas y prestigiosas en el mundo, que representa a celebridades de la pasarela como Irina Shayk, Victoria Ceretti o Kendall Jenner.

Además de su trabajo como modelo, la argentina es una de las influencers latinoamericanas más seguidas. Vistiendo marcas de lujo, asistiendo a eventos exclusivos o visitando los lugares más top, Angie Landaburu se presenta como una fashionista con todas las letras. Aunque mayormente se la ve con vestidos o prendas más veraniegas, la modelo también disfruta de la comodidad de sus jeans.

Angie Landaburu comparte sus técnicas para usar jeans chic. Foto: Instagram @angelitalc.

Por lo general, la influencer toma sus jeans para combinarlos con prendas más elegantes, con el fin de darles un nuevo uso a sus vaqueros para que no sea siempre lo mismo de solo llevarlos en ocasiones casuales o relajadas. Un ejemplo es este look en el que llevó jeans rectos junto con una camisa semi abierta, de lentejuelas doradas, zapatos negros con plataformas de Prada y mini bolso negro Hermés.

Este outfit es ideal para un after office en el que puedes reemplazar tu clásica camisa blanca por una brillante y te maquillas un poco más los ojos o labios para resaltar durante la noche. Si no tienes jeans rectos, puedes apostar por unos pitillo o flare que te ayudarán a conseguir un look similar al de la argentina.

Para el día, la tarde o la noche, la influencer deslumbra con sus casuales elecciones con toques elegantes. Foto: Instagram @angelitalc.

Igualmente chic aunque con un toque clásico son estos jeans Chanel que Angie Landaburu usó para una campaña de belleza de la marca. La top model enseñó unos vaqueros rectos pero con una característica única como la asimetría en el prendido, en el que el botón se cierra debajo de línea común de cierre, provocando un efecto diagonal en los jeans.

Como dicta Chanel, los jeans deben llevarse con clase y estilo. Así fue que la modelo combinó sus pantalones de denim con un crop top blanco, zapatos bicolor en negro y beige, collar de mini perlas en forma de cinto y una diadema negra con broche brillante. Esta es una forma fácil y rápida de cambiar el estilo de tus jeans para cualquier oportunidad.

Con blusas, tops, camisas: Angie Landaburu logra que los jeans nunca sean aburridos. Foto: Instagram @angelitalc.

Si amas los jeans que estilizan, entonces no podrás pasarte por alto estos oxford de Angie Landaburu. La fashionista generó elogios con estos vaqueros de cintura alta con líneas laterales en azul más oscuro, ya que sus piernas lucieron infinitas. ¿Por qué? Porque el ajuste en la cintura, la amplitud en la zona inferior del pantalón y el contraste de colores ayudan a que las piernas se vean mucho más largas de lo que son. Son pequeñas claves que juntas generan una gran diferencia.

Por otro lado, Angie equilibró estos vaqueros con un top en blanco crudo con toques en encaje y semi transparencias, de corte peplum, escote cerrado y mangas con volados. Sus volúmenes en la zona de las caderas y hombros armonizaron la apertura de los jeans. Añade sandalias, gafas de sol tendencia y ¡listo! Obtendrás un atuendo increíble con solo dos prendas.

Angie Landaburu encuentra su lugar en la moda y su estilo mejora con el paso de los años, convirténdola en una de las argentinas más glamorosas del mundo.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!