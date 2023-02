Tres prendas infaltables para Dolores Barreiro que están en rebajas

Depende en dónde vivas, las temporadas toman su tiempo en estabilizar las temperaturas medias de esa etapa. Por lo general, el paso del verano al otoño no es rotundo sino que las temperaturas comienzan a bajar de a poco y más aún si estás ubicada en una zona más cálida o tropical.

Una buena manera de obtener nuevas prendas para el otoño es considerar las rebajas del verano para encontrar los ítems más abrigados o adecuados para ambas temporadas. Dolores Barreiro tiene un estilo marcado y anclado en el boho-chic, lo que se transmite en su marca de indumentaria, Holi. Esta firma empezó sus rebajas de verano y elegimos tres prendas claves para usar este otoño 2023 ¡que tienen más del 30% de descuento!

Compra 1: pantalones oxford estampados al ¡40% de descuento! Foto: Holi.

Los pantalones oxford son los favoritos de la modelo y los aplica en todas sus colecciones. Aunque hay varios modelos en rebajas, elegimos este pantalón de fondo naranja claro con estampado en naranja oscuro. ¿Lo mejor? ¡Tiene un descuento del 40%! Podrás comprarlo a un precio de $25 mil pesos frente a su precio original que superaba los $40 mil.

Compra 2: camisa de denim XXL estampada al ¡30% de descuento! Foto: Holi

Otra prenda que nos pareció la más usable y práctica de las tres fue esta camisa larga, estilo vestido, de denim y con estampado estilo mandala. Como puedes notar en la foto, este producto puedes llevarlo como camisa con jeans o leggings, como abrigo sobre un top o sweater, o como un vestido con medias translúcidas y botas. Su precio rebajado al 30% permite comprar esta prenda a $23 mil pesos. ¡Imprescindible!

Compra 3: blusa bicolor a rayas al ¡30% de descuento! Foto: Holi.

Por último pero no menos importante, nos decantamos por una blusa con estampado a rayas en blanco crudo y rosa pastel, de escote cerrado y mangas 3/8 abullonadas. Esta es la pieza perfecta para combinar con jeans o incluso pantalones sastre en algún color neutro como blanco o negro. Otra idea puede ser combinarla con una falda vaquera midi, tendencia furor otoño 2023. Con el mismo descuento que la camisa XXL, esta blusa es la más asequible a un precio de $16 mil pesos.

Elijas una, dos o tres prendas, tendrás la certeza de que no fallarás con ellas en pleno otoño. No solo lucirás prendas que Dolores Barreiro elige todos los días, sino que marcarás estilo con tus cancheros looks. ¡Las mejores rebajas!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!