Estas 3 famosas de más de 60 eligen el traje blanco y lo hacen tendencia

Este año es muy particular dentro de Hollywood: muchas de las nominadas son mujeres mayores de 50 años, algo que no sucede con frecuencia en este circuito que premia a jóvenes y aparta a quienes ya no cumplen con esa jovialidad. Sin embargo, estas famosas son las más interesantes de analizar en moda