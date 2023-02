Cinco claves para imitar el maquillaje más rockero de Demi Lovato

Demi Lovato (30) mostró un maquillaje rockero de ensueño en sus redes sociales. Un look es ideal para una noche de fiesta o una salida con amigos, y lo mejor de todo es que es muy fácil de lograr.

Si tienes un evento y buscas una referencia ¡Esta nota es para tí! Te contamos las cinco claves para conseguir el maquillaje estilo rock glam de la artista.

El maquillaje rockero de Demi Lovato es fácil de recrear. Fuente. Instagram @ddlovato

Rock & glam: Demi Lovato y su maquillaje fácil de recrear

Prepara tu piel: El primer paso para lograr un maquillaje perfecto es preparar bien tu piel. Limpia tu rostro y aplica una crema hidratante bien fluida de fácil absorción para que tu piel esté suave y tersa. A continuación, aplica una base de maquillaje que se adapte a tu tono de piel y que cubra todas las imperfecciones. Puedes usar bb cream que es una crema que hidrata y a la vez otorga un tinte natural a la piel sin dejarla pesada. Utiliza un corrector para cubrir las ojeras, imperfecciones y manchas y aplica un polvo traslúcido para sellar la base. Este paso es fundamental para que luego no se corra ni se transpire.

Destaca tus ojos: El maquillaje de ojos es uno de los puntos fuertes de este look de Demi Lovato. Para conseguirlo, utiliza una sombra de ojos de color negro o gris oscuro y aplica sobre el párpado móvil. A continuación, utiliza una sombra de color plata o blanco para iluminar el lagrimal y el hueso de la ceja. Si quieres volverlo más suave, difumina para fundir un tono con el otro y que la unión no sea tan nítida ni contraste tanto. Luego, traza con ayuda de un eyeliner negro líquido el borde fino que marque la línea de las pestañas en la parte superior y aplica varias capas de máscara de pestañas.

Da color a tus mejillas: Para darle un toque de color a tu rostro, utiliza un colorete en tonos rosados o anaranjados. Aplica sobre las mejillas y difumina bien para conseguir un efecto natural, siempre hacia arriba. Si quieres un look más intenso, utiliza un iluminador en polvo para destacar los pómulos y la nariz. Hay nuevos productos líquidos que logran este efecto en tonos más perlados y son ideales para la noche.

Resalta tus labios: Los labios son claves y Demi Lovato utiliza un labial nude intenso que le da un toque rockero al maquillaje con un borde realizado en lápiz visiblemente más oscuro, aunque del mismo tono. Que se note el perfilador de labios te otorgará el resultado sea perfecto porque puedes jugar con el borde ligeramente por fuera y dar el aspecto de tener los labios más gruesos.

Completa el look con accesorios: Para conseguir un look rockero, completa el maquillaje con accesorios que vayan acorde con el estilo. Demi Lovato utiliza un piercing en la nariz y muchos pendientes pequeños y circulares en las orejas que le dan un toque más rebelde al look.

Este maquillaje de Demi Lovato es ideal para una noche de fiesta, muy simple de realizar y duradero. Cuando lo termines, vuelve a insistir con el polvo translúcido que sellará el resto de los productos por su efecto matificante, con lo cual te podrás sentir segura y espectacular para una noche a puro rock. ¡Atrévete a lucir como una auténtica estrella como Demi Lovato!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.