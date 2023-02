Toma asiento antes de ver lo bien que luce María Elena Salinas a sus ¡68 años!

La presentadora, autora y periodista María Elena Salinas (68) es una de las personalidades más reconocidas y respetadas en la televisión en español. Con más de cuatro décadas en el medio, Salinas ha demostrado ser una verdadera fuerza en la industria de la televisión y ha sido un modelo a seguir para muchos. Pero lo que realmente nos impresiona es su impecable estilo y su aspecto envidiable a sus 68 años. Salinas ha demostrado que la edad no es una barrera para lucir bien y se ve tan espléndida como siempre.

Sofisticación, elegancia y looks acertados: una constante de María Elena Salinas

El estilo de esta figura de la televisión es elegante, sofisticado y siempre apropiado para la ocasión. María Elena Salinas prefiere piezas clásicas que se adapten a su figura y le permitan verse cómoda y segura de sí misma. Es una defensora de la calidad y la comodidad y no tiene temor de invertir en prendas de marcas de lujo que se adapten a sus necesidades pues sabe que la calidad, el corte y la caída valen la pena. Además de su estilo, Salinas también es conocida por su amor por la moda y sabe cómo armar looks atinados a cada ocasión fusionando las tendencias con prendas más simples y clásicas.

María Elena Salinas junto a un ex compañero de Noticias en Univisión. Fuente. Instagram @mariaesalinas

Siempre se ve fresca y moderna, utilizando su cabello y maquillaje como claves para lograr sus looks. En materia de peinados, María Elena Salinas suele optar por el pelo corto, lacio y suelto para que su look realce su belleza natural. Hay que destacar que su melena se ve saludable, radiante e increíblemente luminosa, como si no usara tintes. ¡Seguramente utiliza muchas cremas capilares nutritivas, mascarillas y aceites de argán o almendras para mantenerlo así!

Además de su estilo, la periodista también es conocida por su pasión por la vida y su actitud positiva viviendo la madurez a pleno. Suele compartir en distintas entrevistas la importancia de cuidarse a sí mismo y ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud física y mental a medida que envejecemos. Así, María Elena Salinas nos confirma con su ejemplo que la edad no es una barrera para lucir bien y que la belleza de la madurez tiene su encanto. A sus 68 años, es una verdadera inspiración para todos.

Y, ¡recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.