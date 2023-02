El pantalón más vendido de H&M es el que usa la China Suárez

Febrero es un mes híper corto, pero es el mes intermedio para despedir el verano e ir preparándonos para el otoño. Muchos aprovechan a viajar también, ya que la temporada alta termina y los destinos pueden visitarse con más tranquilidad sin tantos turistas. A pesar de que esto suceda en nuestro país, en Norteamérica y Europa, la cosa es distinta.

Ellos están viviendo la última parte del invierno y las temperaturas son muy bajas. Sin embargo, Nueva York es una de las ciudades que mayor cantidad de turistas recibe en febrero. ¿Por qué? Porque además de ser una ciudad mágica en esta temporada, cuenta con el despliegue de la primera Semana de la Moda del 2023 que reúne a miles de celebridades alrededor de la Gran Manzana.

Una de ellas es la China Suárez quien, presuntamente, viajó hasta allí como posible invitada a algunos desfiles. Pero, ella no ha esperado a esos eventos chic para vestir divina: usa su glamour por las calles neoyorkinas demostrando el street style made in Argentina. Con looks cancheros e informales, la actriz recorrió varios puntos importantes en Nueva York y se fotografió en la mayoría de ellos.

El pantalón furor por el que la China Suárez apostó en Nueva York. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

En una de sus últimas fotos, se la ve comprando en una feria al aire libre y vistiendo un pantalón que ya se convirtió en un básico de temporada en Estados Unidos. Hablamos de un pantalón pinzado, de cintura alta y metalizado en color plata, que pertenece a la marca low-cost sueca, H&M. Combinando con su pieza estrella, la influencer añadió una chaqueta puffer estampada de Levi's, chaqueta de algodon negra, gorro tejido rojo, gafas de sol y botas metalizadas.

Antes de que la China Suárez lo llevara en Nueva York y nos hiciera desearlo para nuestro invierno, este ítem fue furor durante toda la temporada en países europeos - como España o Dinamarca - ya que gracias a su color y brillo podía usarse en el día o la noche sin dejar de estar abrigada.

En detalle: los pantalones metalizados de H&M. Foto: H&M España.

Luego de su boom mediante distintos looks de influencers, este pantalón ya casi está agotado en la tienda online de H&M España y en las tiendas de Estados Unidos o Chile se evaporó en minutos. La prenda tiene un precio actual de 89,99 euros, lo que equivale apróximadamente a $34 mil pesos argentinos o 96 dólares. Por lo pronto, en la página web española, quedan muy pocos talles de este épico pantalón invernal. ¿Lo usarían?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!