Alexa Dellanos incendió las redes luciendo unos leggings en color nude

A Alexa Dellanos le gusta provocar y ¡qué bien lo hace! Si te das una vuelta por su perfil de Instagram, verás que sus publicaciones son bastante subidas de tono y que los looks que luce son tan sensuales que siempre destacan sus llamativos encantos. Hoy, analizamos los jugados leggins que vistió para encender a sus millones de seguidores.

Las sexis leggins color nude de Alexa Dellanos

En esta oportunidad, y para ser coherente con su estilo, la bella influencer de moda compartió a través de sus historias de Instagram una imagen que aceleró las pulsaciones de todos sus seguidores. En dicha foto, la ahora morocha aparece posando de espalda a la cámara en la escalera de un centro comercial, usando un diminuto top blanco y ajustados leggins color nude que muestran perfectamente su espectacular retaguardia. El motivo de esta infartante imagen fue mostrar esta exclusiva prenda que forma parte de su línea de ropa Flexbody.

Alexa Dellanos luce unos espectaculares leggins color nude que forman parte de su colección de ropa "Flexibody". Fuente: Instagram @famoustories1

Las imágenes de Alexa Dellanos que enamoran a sus seguidores

Apenas unos días atrás de haber publicado esta foto para el recuerdo, la influencer ya había desatado más de un suspiro gracias a unas fotos y un video donde se la ve junto a su madre, la conductora Myrka Dellanos, posando con unos minivestidos en tono negro que le quedaban espectacular.

En esa foto, Alexa Dellanos había agregado un breve texto que decía "Mejores amigas". La fotografía no solo aceleró los corazones de sus fans, sino que además ellos mismos se sumaron a dejar todo tipo de piropos dirigidos a su bella madre.

Myrka Dellanos y Alexa Dellanos, madre e hija, posando juntas en dos hermosos minivestidos negros. Fuente: Instagram @alexadellanos

Alexa Dellanos como figura pública

Desde que la joven apareció por primera vez en las redes sociales se convirtió en una verdadera bomba y las críticas no tardaron en llegar. Parece ser que a muchos de sus seguidores, especialmente los haters, no les gusta el hecho de que se haya hecho tantos retoques y cirugías plásticas para poder cambiar radicalmente su apariencia física. Un hecho que, sin duda, asemeja a Alexa Dellanos con la mismísima Kylie Jenner, quien no solo cambió sus labios, sino también el resto de su cuerpo para verse más parecida a su famosa hermana, Kim Kardashian.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.