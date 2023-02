Sol Pérez impacta con sus maquillajes tendencia 2023

Al comenzar un nuevo año, muchas cosas se transforman o se renuevan para proyectar un nuevo desafío. Lo vemos claramente en la ropa que va cambiando de tendencias cada temporada y cada año, y lo mismo sucede con el maquillaje. Las tendencias 2023 en makeup realzan el estilo que se impuso en 2022: los 90'.

Así es como podemos encontrarnos con modas muy depuradas de productos o que destacan la naturalidad del rostro, mientras otras apuestan por el color, la diversión y lo arriesgado. Esa es una de las definiciones que se apropian del maquillaje este año y Sol Pérez es nuestra inspiración para adaptarnos a las tendencias 2023.

Tendencia 1: smokey eyes del color que quieras. Foto: Instagram @alanelizaldeok.

Una de ellas es el smokey eyes recargado y en todos los colores. Aunque Sol Pérez eligió un clásico esfumado en negro con delineado negro superior e inferior, los expertos explican que este mismo smokey eyes puede realizarse en el tono que prefieras o que combine con tu look. Puedes decantarte por colores más vibrantes o conservar la elegancia de los neutros, pero no olvides de potenciarlo lo más posible.

Tendencia 2: animarse a sombras en tonos vibrantes. Foto: Instagram @alanelizaldeok.

Si de potencia hablamos, entonces nos transportamos a la siguiente tendencia 2023 de maquillaje por la que optó Sol Pérez. La influencer llevó un total look metalizado en azul cian que combinó con su llamativa sombra de ojos. El azul y el verde fueron dos colores típicos en las sombras que se usaban durante los 90' y hoy vuelven para sorprender.

Esos colores son los más tradicionales, pero puedes elegir cualquier sombra vibrante como el naranja, fucsia, violeta o amarillo. Esta tendencia 2023 te anima a jugar un poco más con probar cuáles son los colores shocking que mejor van con tus ojos y piel ¿Lista para comprar nuevas sombras?

Tendencia 3: seducir con labios brillantes. Foto: Instagram @alanelizaldeok.

Por último, pero no menos importante, no hay que olvidar los labios. Tanto ojos como labios son las dos partes principales en un maquillaje luego de equilibrar el tono de piel. Maquillar labios es difícil aunque no lo parezca: muchas suelen centrarse solo en los ojos, cuando la boca es el aliado del makeup para resaltar tus ojos aún más.

La tendencia 2023 marca que los labios tienen que lucir jugosos y brillantes. Este año habrá que apartar los labiales matte y apuntar hacia glosses, brillos, metalizados o todo aquel labial que juege con hacer tus labios más pomposos y luminosos.

Sol Pérez resume las tres tendencias 2023 en maquillaje que tienes que probar sí o sí todas las temporadas. Y recuerda: un buen look se logra con un buen makeup.