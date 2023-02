Demi Rose se lució con un provocador look tipo egipcio y captó todas las miradas

Demi Rose (27) optó por un minivestido dorado para dejar a todos boquiabiertos. Su look inspirado en Cleopatra causó sensación a la vez que sorprendió con su original y provocadora propuesta ¡Un look egipcio que debes imitar si buscas resaltar de manera original y en base al dorado!

Demi Rose: el dorado y la inspiración egipcia como tendencia

Sobre el espectacular look egipcio que lució recientemente la modelo Demi Rose en sus redes sociales podríamos decir solamente ¡WOW! Pero vamos a analizar este gesto de la modelo, influencer y DJ que dejó a los fans con la boca abierta y suspirando.

La abertura lateral del vestido estiliza la figura de Demi Rose. Fuente. Instagram @demirose

Sensual, provocador y en tendencia, la estrella posteó su impresionante vestido dorado en su cuenta oficial de Instagram un conjunto de tres fotos que la muestran en todo su esplendor. Lo que más sorprende de la pieza es su diseño innovador, con aire egipcio y el total look del peinado tal como lo llevaría la mismísima Cleopatra. Veamos.

El minivestido dorado confeccionado en una tela tostada transparente con aplicaciones de mini pallets está combinado con cadenas doradas sobre el pecho y un corte de cuello alto media polera y mangas largas. La pieza simula ser una doble prenda de body y minifalda, con una abertura en uno de sus laterales y una minifalda super corta, que deja sus piernas al descubierto.

El minivestido dorado de Demi Rose es una pieza impresionante que resalta su figura de manera espectacular, ya que es super ajustado y lleva frunces en lugares estratégicos para agregar a la prenda relieve donde le hace falta y ceñir la cintura, algo que siempre estiliza cualquier look. El resultado del modelo es resaltar sus curvas de manera sensual, pero a la vez elegante.

Además, el material brillante y dorado que capta la luz y la refleja, creando un efecto radiante. Del mismo material eligió su bolso banana estilo buggy y su calzado ¡pura luz! Por otra parte, el look de Cleopatra que lució Demi Rose incluye un collar de oro, una diadema y unos pendientes de aro. Estos accesorios complementan perfectamente el vestido y le dan un toque egipcio a la pieza. El collar y la diadema están adornados con diamantes y piedras preciosas que añaden mucha sofisticación al look.

El bolso, los accesorios dorados y la tiara le dan a Demi Rose un aire egipcio que causó furor. Fuente. Instagram @ demirose

Demi Rose ha demostrado ser una experta en combinar piezas elegantes y atrevidas para crear looks impactantes. Su look egipcio es un ejemplo perfecto de cómo puedes crear un outfit que resalte tus curvas y te haga sentir segura y atractiva. El vestido dorado es una pieza versátil que puede ser utilizada para diferentes ocasiones, desde una noche de fiesta hasta un evento formal. Además, los accesorios que acompañan el vestido pueden ser utilizados para crear diferentes looks, como un look egipcio, uno boho o uno disco.

Imagina el mismo vestido pero con aros de plástico redondos XXL en negro, un peinado alto con doble rodete, ojos almendrados marcados en delineador líquido negro y tacones al estilo setentas. Anímate a buscar distintas maneras de usar piezas atrevidas y accesorios sofisticados para crear un look impactante como Demi Rose que eligió el estilo egipcio.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.