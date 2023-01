Horóscopo: así será tu semana del 9 al 15 de enero

ARIES: las predicciones para este signo en esta semana indican que tu misión será finalmente descubrir cómo puedes ser más eficiente en todas tus áreas. Evita confrontar con quienes te rodean y quita de tu agenda todo eso que vienes postergando para cumplirlo. Avanzarás mucho y al terminar tus días sentirás una gran satisfacción.

TAURO: Urano visita a este signo. Es probable que no hayas empezado el año como lo esperabas, pero eso significa que se acercan nuevos desafíos. Es momento de soltar y progresar. Utiliza esta semana para reflexionar y poner en papel lo que realmente te hace bien y lo que no. Apaga el filtro de la razón y dale paso a la creatividad, es tu fuerte.

GÉMINIS: según los astros, esta semana es cuando empieza tu año 2023. Se aproximan renovaciones y la necesidad de modificar gran parte de tu vida. El problema solo lo tendrás si actúas como de costumbre, impulsivamente. Puedes lograrlo, pero dando un paso a la vez. Tomate tu tiempo para elegir bien y las decisiones se verán reflejadas a lo largo de los próximos meses.

CÁNCER: evalúa bien qué es lo que quieres para este 2023. Es una semana donde te sientes abatido por el año difícil que dejaste. Te agrada tu realidad, pero tu yo interior quiere ir por más. Transfórmate, modifica, cambia y remueve esa energía que a veces está estancada ya que así fluirá. Encontrarás todo lo que buscas.

LEO: según los astros, este signo le sacará gran provecho al 2023. Esta semana en particular es indispensable para que te organices en las prioridades. Para conseguir un buen año el primer paso es que escribas todas tus intenciones, después analiza bien por donde seguir. De esta manera, podrás trabajar todo aquello que tienes pendiente. Sin prisa y sin pausa.

VIRGO: el amor será el referente este año, pero el amor contigo mismo. Deja de ser pesimista y cambia esa manera de pensar y luego actuar. Ten presente que los malos pensamientos atraen a la salud y debes cuidarla. Es momento de confiar y delegar. Un enero en el que el universo te dirá que conocerás a quiénes te hacen bien y el camino correcto a seguir.

LIBRA: Mercurio retrógrado entra esta semana para que hagas mucha limpieza de todo. Se trata de profundizar en aquello que te ha dañado durante el 2022 y acomodar de nuevo las cartas. El objetivo es comenzar a renovar la energía y no pensar que los demás tienen la culpa de todo. Los movimientos te han servido para darte cuenta y ahora serán claves para armonizarte.

ESCORPIO: esta semana comienza perfecta para que alces tu voz. Necesitas darte tu propio lugar y no permitir que nadie te pise. Pon un alto para comenzar a llevar a cabo todo lo que vienes buscando. La única sugerencia es que de una vez digas lo que sí quieres y lo que no. Saca todo eso que tienes guardado y comenzarás a ver la diferencia a tu alrededor.

SAGITARIO: los astros te dicen que esta semana trates de mantenerte con el perfil bajo, ya sea en tu vida cotidiana como en el trabajo. La finalidad es evitar confrontaciones porque el riesgo será grande. Detente a pensar en todo lo que vienes trabajando en tu mente y reflexiona para definir tus prioridades. Se vendrán momentos de suerte que tendrás que saber aprovechar, pero todo a su tiempo.

CAPRICORNIO: en este retorno solar se aproximan experiencias increíbles. Será un inicio de semana inolvidable. Para lograrlo deberás estar más atento y despertar. Sí, capricornio debe despertar este año y seguir sus corazonadas por más miedos que eso genere. Saca ese espíritu aventurero que llevas dentro y explora otros horizontes. Si no te mueves, nada se acercará a ti.

ACUARIO: es una semana clave para aprender a desapegarte de los sentimientos que te sensibilizan. No te aferres tanto a un solo pensamiento y sé más flexible contigo mismo. No te desgastes tanto en lo de siempre y ábrete a nuevas posibilidades, de esta manera avanzarás más rápido este año y obtendrás buenos resultados durante todo enero.



PISCIS: será una muy buena semana, pero todo está en tus manos. Es momento de sentarte en el presente, observar mucho a tu alrededor y pensar antes de hablar. En cuanto a lo laboral, tendrás que cerciorarte de que cada decisión será clave para los próximos meses. No dudes en añadir a tu lista de propósitos de este 2023 esas pequeñas acciones que tenías pendientes, a lo largo del año saldrás muy fortalecido.