Distanciadas pero combinadas: Mery del Cerro y Zaira Nara apostaron por looks de la misma diseñadora

Punta del Este es el centro neurálgico para las famosas argentinas que quieren pasar unos días en la playa y presenciar los eventos más chic de la temporada. Dos de ellas son Mery del Cerro y Zaira Nara, quienes marcan estilo con sus looks fáciles de clonar como los que usaron en esta ocasión.

Las modelos se propusieron vestir cómodas pero estilosas para un día de playa. Aunque sus looks fueron muy distintos, ambas optaron por conjuntos de la misma diseñadora, Valentina Karnoubi. Con tiendas en Buenos Aires y Uruguay, Karnoubi logra el éxito gracias a sus delicados conjuntos que llaman la atención de las influencers. ¿Qué habrán elegido nuestras dos protagonistas?

Zaira Nara lució divina con su vestido a crochet en beige. Foto: Instagram @zaira.nara.

Con solo un día de diferencia, Zaira Nara fue la primera en elegir un diseño de Valentina Karnoubi. La influencer optó por un vestido playero a crochet en beige con escote profundo y abierto, que permitió que la modelo añadiera una bikini a tono para cubrir su busto. En la zona central se puede ver un arriesgado cut-out que comenzaba debajo de su busto y terminaba, de forma asimétrica, en la parte baja de su abdomen.

Esa asimetría permitió que el vestido luciese muy sensual, ya que en la parte trasera terminó un poco arriba de su cola y enseñó toda la espalda de Zaira. No podía faltar el toque moderno que añadió con sus borcegos negros de suela track, un tipo de zapato que no suele usarse en la playa, pero que combinó muy bien con su look.

Mery del Cerro apostó por un conjunto a crochet en tonos claros y muy veraniegos. Foto: Instagram @merydelcerro.

Tal como advertimos, Mery del Cerro fue la siguiente en usar un atuendo creado por esta misma diseñadora. La actriz lució muy canchera y romántica con su conjunto a crochet de shorts, crop top y cárdigan. El traje tenía fondo blanco y parches en tonos celeste y amarillo, similares a los colores de nuestra bandera.

Distinto a su compañera de duelo, Mery eligió un tres piezas más informal y versátil que puedes llevarlo con otras prendas como jeans con el top y la chaqueta o los shorts con camisas blancas. La idea de los conjuntos es que no solo tienen posibilidades de combinarse entre sí, sino con otros ítems distintos que pueden cambiar por completo todo un estilismo.

Mery del Cerro y Zaira Nara siguen unidas a través de la moda, aunque no sigan manteniendo su amistad. Ambas optaron por la misma diseñadora y cada una mostró el estilo más favorecedor. ¿Quién es tu preferida?