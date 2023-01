Cómo renovar el clásico beige en tus looks con las ideas de Olivia Palermo

"La moda cambia, pero el estilo perdura" rezaba una de las frases más icónicas de Coco Chanel. Es muy cierto lo que la diseñadora pensaba acerca de la industria de la moda, pero también es cierto que la moda ha cambiado desde 1920 hasta hoy. Se comienza a pensar que el estilo puede cambiar con el tiempo y encontrar nuevas alternativas a las que conocíamos.

Si vamos a un ejemplo simple es ponernos a recordar qué usábamos a los 15 años en contraposición de lo que llevamos ahora y así verás el gran cambio que has hecho. Aunque hay mujeres que tienen su estilo definido desde pequeñas, muchas lo encuentran con el paso del tiempo y mediante prueba/error.

Es por eso que cuando eres adolescente cambias de look todo el tiempo o te arriesgas más al vestir. A medida que creces, aprendes qué es lo que te favorece, ponderas la calidad sobre la cantidad y te das cuenta que los colores neutros son los más versátiles. Si nos trasladamos al mundo influencer, Olivia Palermo es una de las fashonistas que toma ese pensamiento y se lookea mediante esta gama de colores.

El beige es un tono neutro y se combina de miles maneras según tu estilo y tu objetivo. Foto: InStyle.

El 2022 fue el año en que eligió al beige como su tono favorito y lo replicó en varios looks invernales increíbles. Dándole una vuelta de tuerca, la influencer apostó por ese clásico sweater navideño o con guarda tribal en beige y los combinó con unos pantalones sastre palazzo en marrón y botas negras.

La falda lápiz es un recurso favorecedor para todas en invierno y Olivia Palermo lo lleva así. Foto: Vogue México.

Fácil y sin complicarse, esta es una idea para ir a la oficina cómoda y elegante. También puedes ponerle un toque más oficinista a tu atuendo y reemplazar los pantalones por una falda lápiz. Olivia Palermo optó por una con estampado a cuadros en tonos beige, blanco y verde oscuro junto con un sweater beige básico y zapatos dorados de tacón.

Miren qué bien lucen ambos looks llevando el mismo color, pero luciendo completamente distintos. El beige se mantuvo y la empresaria solo cambió el lugar en el que posó su estampado (en su sweater en el primer atuendo y en su falda en el segundo). Obviamente que no podíamos darle cierre a la nota si no contábamos con un outfit monocolor.

Olivia Palermo tiene un máster en layering y lo demuestra mediante este look monocromático. Foto: CelebMafia.

Al ser un color neutro, el beige admite miles de cambios y adaptaciones como también la clásica apuesta del look monocromático. Olivia Palermo es asidua a estos conjuntos y uno de sus últimos total looks fue en Milán para el desfile de la marca Tod's, en el que recurrió al beige en un jumpsuit de escote redondo y pantalones culotte a juego con una chaqueta corte inglés y un sweater.

El detalle moderno de las zapatillas blancas con detalles marrones, el cinto y las gafas de sol realzaron el atuendo que sin esos complementos hubiese pasado desapercibido. Además, la sobreposición de prendas - sweater, jumpsuit y chaqueta - o layering (en capas) fue un truco 100% característico de Olivia Palermo.

Esta temporada no dejes de lado tu estilo y prepara nuevos looks en alguna tonalidad neutra como el beige. Sigue el ejemplo de Olivia Palermo y triunfarás.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!