Cambiar tops por bralettes: las claves para llevarlos como Macarena Achaga

Muchas veces nos sucede que elegimos una prenda para combinar con otra y no la cambiamos. No lo hacemos por miedo a fallar, a que no combine o simplemente, para no perder tanto tiempo buscando opciones. Macarena Achaga cambia este pensamiento y aporta ideas para que podamos reemplazar los clásicos tops por los nuevos bralettes.

Estas prendas son muy sensuales y quedan ideales con distintos looks y estilos. Puedes combinarlos con trajes, vestidos, jeans, shorts, faldas y, casi con todo lo que se te ocurra. Macarena Achaga nos muestra sus claves para llevarlos con estilo y elegancia durante el 2023.

Macarena Achaga conquista la tendencia de los bralettes. Foto: Instagram @macabeso.

Una idea que puedes usar para incorporar los bralettes a tus looks es combinarlo como Macarena Achaga, mostrándolo sin dejar que se vea de manera muy explícita. La actriz probó con un sostén rosa nude y apliques de hilos brillantes que combinó con una minifalda gris tableada y con estampado de raya diplomática , camisa cropped blanca, chaqueta holgada de ecocuero negro y botines negros con plataformas.

En este caso, el bralette estuvo cubierto por la camisa, que además le dio una vibra escolar junto con la minifalda. Incluso puedes cambiar esta camisa por una larga u holgada con los primeros botones abiertos para enseñar un poco de esta pieza y dejar el resto a a la imaginación.

Puedes usarlos con el estilo que más te represente. Foto: Instagram @macabeso.

Además de los bralettes lenceros, puedes encontrar otros que son más similares a una bikini que un sostén. Así fue este modelo que llevó Macarena Achaga para la proyección de un documental, que era de color negro, forma triángulo y tiras en el abdomen. Acompañó con unos pantalones palazzo y chaqueta deportiva, ambos en blanco, y un peinado de trenzas boxeadoras.

Como podrán ver, la influencer marcó un estilo athleisure y distinto al anterior. Ella tomó un sensual bralette con elegantes pantalones y los combinó con una chaqueta sport y sus trenzas informales. De esta forma, el sostén no está dispuesto en modo sexy sino más como una prenda cómoda y casual que contrasta con lo demás. ¿Qué les parece?

¡Hasta puedes usarlos con sets de pijama como Macarena Achaga! Foto: Instagram @macabeso.

Si no te convence el primer o segundo look, Macarena Achaga propone otro outfit más relajado para llevar estas prendas tendencia. La modelo se impuso en la fiesta posterior a los Grammy Latinos, llevando una especie de pijama o conjunto pijamero en verde petróleo y bralette con transparencias a juego.

El set de pantalones holgados y cintura baja junto con la camisa quedaron perfectos con el sostén, ya que mostraron un estilo de entrecasa pero totalmente chic. No sabemos cuál fue el calzado que Macarena eligió, pero este atuendo quedaría bien con unas sandalias tanga o naked para conservar esa energía minimalista.

¡No lo pienses más! El bralette puede convertirse en tu fiel aliado para tus siguientes fiestas o eventos en los que quieras optar por la sensualidad como Macarena Achaga.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!