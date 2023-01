Karina Mazzocco tiene las plataformas tendencia 2023 que combinan con todo

Llevar plataformas no implica usar aquellas con una altura imposible a lo Lady Gaga, ni tampoco adquirir unas que no combinen con la mayoría de tus looks. Lo recomendable es buscar un par que te permita caminar, estar cómoda y que puedan acompañar diferentes atuendos para el día o la noche.

Estuvimos indagando por las redes de las diferentes famosas y encontramos las plataformas que reúnen esas tres características. Karina Mazzocco es la influencer que consiguió el par todoterreno y tendencia 2023 que necesitamos para distintas oportunidades. Además, sus ideas de looks son más que favorecedoras para llevar con estos zapatos.

Como anticipamos, estas plataformas son muy adaptables y Karina Mazzocco lo confirma con tres outfits perfectos para cada momento del día. Una de sus ideas para llevarlas por la mañana es combinándolas con jeans skinyy cropped, camiseta blanca con estampa y blazer amarillo shocking. Las plataformas negras con tacón cuadrado actúan como un elemento que equilibra los colores de la zona superior - que son más claros - con los de la inferior - más oscuros.

¿Tienes un evento o salida de tarde? ¡No dejes de lado esta tendencia 2023! Karina Mazzocco vuelve a reinventar sus plataformas negras con leggings negros, camiseta blanca con estampa central y blazer sastre en lavanda. Aquí, la conductora optó por colores un poco más apagados que en los del anterior look de mañana. Es una forma de indicar que la tarde es la transición del día, y por ende, una transición de colores del claro hacia el oscuro.

A este look puedes añadirle un mini bolso o pendientes medianos para darle más elegancia a las prendas. También, puedes decidirte por un peinado más romántico o juvenil como una trenza ladeada, una coleta baja o un semi recogido con ondas.

Por último, no puede faltar la opción nocturna con estas mega plataformas. La opción de Karina Mazzocco es combinarlas con un conjunto de pantalones palazzo y camisa anudada con estampado geométrico en blanco y negro. En esta franja horaria, ya podemos apostar por accesorios brillantes o llamativos como un collar y mini pendientes, o argollas y algunos anillos.

La cuestión es elegir unas plataformas que te permitan disfrutar de cualquier horario y actividad. No compres lo primero que veas o te ofrezcan como tendencia 2023. Tómate tu tiempo para invertir en unas que combinen con tu guardarropa y tu estilo como hizo Karina Mazzocco.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!