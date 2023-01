El provocador vestido transparente de Salma Hayek para el estreno de su última película

La destacada actriz mexicana lució un vestido polémico para el estreno de su última película Magic Mike's Last Dance, donde se luce con su coprotagonista Channing Tatum.

Sin duda, se trata de una película que no te puedes perder ya que promete una serie de escenas atrapantes y subidas de tono para disfrutar de estos dos grandes actores. Esta comedia dramática estadounidense dirigida por Steven Soderbergh ya está en boca de todos.

Además, como si el film no fuera suficiente y para seguir subiendo la temperatura, Salma Hayek decidió lucirse en la alfombra roja con un vestido totalmente revelador y llamativo que no te puedes perder.

El impactante vestido de Salma Hayek. (Fuente: El Heraldo de México)

Descubre el vestido de Salma Hayek para la alfombra roja de Magic Mike's Last Dance

Salma Hayek decidió jugársela con todo y continuar con el mismo tono sensual de la película. Por eso, lució un vestido negro de red que tenía un largo que tapaba incluso su calzado, donde no dejaba nada a la imaginación y demostraba lo mejor de su belleza.

Por debajo del elegante y llamativo diseño, lució una sencilla, pero atractiva lencería de negro. Sin duda, se llevó todas las miradas y no pasó desapercibida en el estreno de tan esperada producción.

Cabe destacar que su prenda llevaba un delicado bordado de flores y hojas que colaboró para crear un look sofisticado e hizo cierta referencia a la cultura mexicana. Esta elección de outfit logró resaltar la figura de la destacada estrella y estilizar todas sus curvas, animando a más mujeres a atreverse y lucirse con este tipo de piezas atractivas.

La famosa actriz se ganó cientos de halagos tanto en sus redes sociales como en la misma carpeta roja. En ella, muchos actores promocionaron la película que promete ser un éxito y contener escenas de altas temperaturas protagonizadas por dos atractivos personajes.

Para completar el atuendo, la actriz de 56 años decidió utilizar accesorios en tonalidades doradas que quedaban totalmente a tono con su conjunto. Además, un sencillo, pero impactante maquillaje en tonos marrones y café logró destacar su belleza natural y hacerla brillar sobre la alfombra roja.

Ahora que conoces el impactante look de Salma Hayek, ¿qué esperas para seguirla? Además, no te puedes perder la nueva producción que protagoniza junto al atractivo e único Channing Tatum, llamada Magic Mike's Last Dance.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.