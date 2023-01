Quién es Lucien Laviscount, el candidato para un nuevo James Bond que apuesta a la moda genderless

Al ver la foto de portada, muchas lo habrán reconocido por su papel como Alfie en las dos últimas temporadas de "Emily en París". Pocos saben su refinado nombre: Lucien Laviscount. Este joven de 30 años es inglés y se dedica a la actuación desde pequeño, aunque la mayoría lo conozca por su último personaje en la serie de Netflix.

Lucien se perfila como uno de los posibles candidatos a interpretar las próximas películas de James Bond. Daniel Craig fue elegido como uno de los mejores James Bond de la historia y quién lo suceda, deberá tratar de seguir los pasos del experimentado actor. Aún no se conoce quién se quedará con el papel, pero Lucien Laviscount es uno de los nombres que más se escucha en el ámbito del cine.

Por otro lado, el artista es un gran fanático de la moda y tiene un estilo original y moderno. Él apuesta al genderless o a la moda sin género, es decir, aquella que no cumple con los tradicionales cánones de diferenciar ropa de mujer y hombre, sino que se basa en los gustos de cada persona sin que intervenga su género. Tanto en alfombras rojas como en su estilo callejero o desfiles, Lucien Laviscount demuestra sus saberes en moda con los siguientes looks.

Él es Lucien Laviscount, el actor que se ganó nuestros corazones en "Emily en París" . Foto: Instagram @its_lucien.

Para la premiere de "Emily en París" en Nueva York, el actor desfiló por la alfombra roja con un total look rosa vibrante de Maison Valentino. El look se componía de un traje con chaqueta de doble botonadura y pantalones holgados, junto con una camiseta y zapatillas con plataformas. Como anticipamos, Lucien Laviscount ama las tendencias y no podía faltar el Barbiecore en su repertorio de atuendos con la firma que renovó este mismísimo estilo.

Lucien se identifica con el estilo genderless o que no tiene género. Foto: Instagram @its_lucien.

Dentro de la gira promocional de la serie, la estrella visitó varios programas y dió paseos por la Gran Manzana. Durante una de sus recorridas, mostró el look por el que había optado. Lucien llevó un tapado 100% estampado de flores, diseñado por Virgil Abloh, ex director de la línea masculina de Louis Vuitton que falleció a fines de 2021.

Una pieza genderless que compenetró perfectamente con sus pantalones sastre negros, camiseta blanca sin mangas y botas negras de suela track. El equilibrio entre el clasicismo de los básicos y la irrupción de la modernidad audaz con su llamativo tapado floral fue un acierto.

En su última aparición, el actor optó por juego de colores y superposición de prendas. Foto: Instagram @its_lucien.

Pero no fue la única prenda que Lucien Laviscount ha llevado firmada por la casa de moda francesa. Incluso asistió al último desfile de Louis Vuitton el pasado 19 de enero, en el que sorprendió con su definido look genderless. El actor propuso un estilismo de pantalones sastre split y falda midi plisada, ambos en celeste, junto con un sweater cropped gris de mangas cortas y estampa animada, y unas zapatillas en verde y blanco. En esta oportunidad, él pudo destacarse por sobre los demás invitados que se decantaron por conjuntos más clásicos.

Aunque de a poco conoceremos los futuros proyectos de Lucien Laviscount, el actor nos prueba que la moda no es una tarea complicada para él. ¿Qué piensan?