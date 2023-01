Las fuertes críticas hacia Kylie Jenner y Doja Cat por sus looks en este desfile

Para quienes no conocen, Schiaparelli es una de las casas de moda italiana más glamorosas del momento. Esta marca comenzó a comienzos de 1930 y, aunque tuvo un momento de decadencia, logró remontar hacia la nueva moda con su director creativo, Daniel Roseberry. La firma se caracteriza por crear diseños con inspiración surrealista y muy llamativa que han logrado colarse entre las famosas actuales.

Este lunes 23 de enero, Schiaparelli juntó a sus musas en París para que presenciaran su desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2023. Allí se dieron cita la influencer, Kylie Jenner, y la cantante, Doja Cat. La primera impresión sobre sus looks fue muy buena, ya que todas las cámaras se voltearon para fotografiarlas, mientras que las redes alababan sus atuendos. Pero, esto no duró mucho tiempo.

Minutos después, se comenzaron a esparcir por la web otro tipo de comentarios sobre estos looks. En este caso, la crítica fue en alza ya que muchos notaron que sus estilismos no daban una buena impresión e incluso realzaban temáticas que no son las más aceptadas actualmente. ¿Cuáles fueron los detonantes de este revuelo?

Kylie Jenner optó por un vestido Schiaparelli con cabeza de león incluida. ¿Traspasó los límites? Foto: Instagram @kyliejenner.

Primero debemos aclarar que ambas llevaron looks firmados por Schiaparelli, desfile al que asistieron ese día. Una de las primeras en llegar fue Kylie Jenner y, como suele suceder, la influencer captó la mirada de todos. Kylie optó por un diseño full drapeado en negro, stilettos brillantes y una gigante cabeza de león en su escote. Claramente, este último tema fue el que muchos criticaron.

Desde hace un largo tiempo, varias organizaciones mundiales han luchado para detener la caza furtiva de animales, una problemática que afecta a todas las especies, y aún más, a aquellas en peligro de extinción. Sin embargo, estos hechos siguen pasando por más que gran cantidad de la sociedad esté en contra.

Toda esta crítica hacia Kylie Jenner se desarrolló luego de que algunas personas notaran que, tal vez, su cabeza de león no fue un simple accesorio, sino un posible apoyo hacia la caza de estos animales. Schiaparelli defendió sus diseños alegando que esta colección se inspiró en las tres bestias representadas en el Infierno de Dante Aligheri: un león, un leopardo y una loba. Esta sería la explicación más acertada hacia el diseño, pero muchos no pudieron evitar preguntarse por qué estos animales fueron representados de esta manera y por qué la empresaria fue la elegida para llevar este vestido. Dos grandes tópicos a debatir.

Sin embargo, la historia no termina allí, porque Doja Cat no se salvó de las críticas tampoco. La cantante apostó por un look Schiaparelli, pero esta vez no fue el diseño lo que la puso en jaque sino sus miles de cristales incrustados en su cuerpo. El diseño de color rojo pasión contaba con escote palabra de honor y falda evasé con cientos de perlas, y la cantante lo combinó con botas altas, chal y pendientes XXL en el mismo color.

Esa es la parte más simple, porque Doja Cat tuvo la idea de replicar este color en todo su cuerpo y añadir 30 mil mini cristales Swarovski para llenar cada espacio de su piel. Este trabajo estuvo a cargo de la famosa maquilladora Pat Macgrath, y la ayuda de cinco asistentes para cubrir el cuerpo de la artista por completo. Nuevamente, algunos críticos de moda defendieron el look como una apuesta revolucionaria de la Alta Costura, mientras que otros criticaron la opulencia al añadir esos miles de cristales.

Al igual que con Kylie, se puede pensar que Doja decidió representar al diablo del Infierno de Dante con todo su atuendo en rojo. Otros pueden reflexionar sobre las posibles razones que llevaron a la cantante a llenar su figura de lujosos cristales si no era necesario. Se planteó que el vestido de Alta Costura ya implicaba una suerte de riqueza inaccesible para la mayoría, y que con el agregado de los cristales, sumó mayor avaricia sin explicación.

Luego del comentado desfile, ninguna de las dos estrellas salieron a dar explicaciones o a defender sus elecciones, lo que aumentó las dudas y las críticas en distintas plataformas. Por otro lado, desde Schiaparelli, la marca que diseñó estos vestidos, solo explicaron que cada pieza de la colección fue pensada para la representación del Infierno de Dante desde un punto de vista vinculado a la moda. ¿Qué piensan ustedes?