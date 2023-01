Paris Hilton y un look monocromo para el infarto

Referirse a la mejor embajadora del estilo Y2K es hablar de Paris Hilton. Todas las tendencias de ahora, ella las tuvo antes: desde los brillos pasando por un sinfín de transparencias, faldas mini, pantalones e icónicos conjuntos denim.

Hay muchos looks emblemáticos que lució, como este monocromo cuando salía para ir a una fiesta en Santa Mónica que dejó a todos para el infarto.

Paris Hilton es conocida por sus looks de Barbie, pero sobre todo por sus diseños súper meditados. Con ello, queremos decir que la forma de la celebritie de gritar a los cuatro vientos "forever young" es así, luciendo outfits que te dejan sin palabras.

Look monocromo: de los pies a la cabeza

Sus looks se han convertido en un must gracias a las fotografías que captaron los paparazzi e inmortalizaron a la socialite en su día a día luciendo diseños athleisure de colores. Así ha sido en esta oportunidad, cuando la empresaria eligió un look monocromo para asistir a una fiesta en Santa Mónica acompañada de Ashley Benson.

Desde las gafas de sol hasta el vestido, el tapado, el bolso y los stilettos; todo llevaba el mismo tono amarillo fluor. Para definir el look más sensual y casual, llevó la melena rubia suelta. ¡Estaba divina!

De los pies a la cabeza, Paris Hilton y su look monocromo de infarto. Fuente: Vive La Plata

Una Barbie: referente de estilo

De esta manera, Paris Hilton hace tiempo que es el referente de fashionistas al igual que Kendall Jenner, entre otras. Es imposible que hasta el momento exista una Barbie más Barbie que ella.

Está en todos los detalles porque ama considerar las distintas combinaciones. De esta manera, demuestra que el look monocromo, por lo general, es de sus preferidos. En este caso volvió a demostrarlo con un bolso de Moschino, botines de taconazo, una bicicleta rosa y hasta con su perrito teñido.

Paris Hilton es una referente de la moda y del estilo Y2K. Fuente: Instagram @parishilton

Por qué imitar el estilo de Paris Hilton

La socialité, empresaria y dj Paris Hilton es también uno de los máximos exponentes del estilo Y2K. Como en esta oportunidad con su look monocromo, siempre aboga por recuperar las tendencias de los años 2000. Incluso, diseñadores siguen sus pasos fundacionales en busca de inspiración.

Ella es la reina de la purpurina, de los colores llamativos, la melena rubia y el maquillaje brillante. Así, se ha transformado en uno de los iconos de la hiperfeminidad que hoy reivindica a cualquier mujer que no quiera pasar desapercibida.

