Tres sobre camisas cómodas de Zara para aportar estilo y elegancia a tus looks

Si quieres mejorar tus looks más básicos y simples, no puedes dejar de leer esta nota. Las sobrecamisas de Zara son prendas cómodas, calentitas y elegantes que aportan un toque de glamour a tus atuendos diarios, ya sea para ir a la oficina o para una salida de ocio.

¿Qué looks vestir en invierno?

La temporada más helada del año es la más complicada también para elegir qué vestir. La preocupación principal durante esta época es la comodidad y que las prendas abriguen lo suficiente para no pasar frío.



Es por ello que ante las bajas temperaturas se da más licencia al confort del loungewear y el sportwear con conjuntos de lana que parecen de hogar, pero que pueden sacarse a la calle.

También se aceptan los jogger, los zapatos con forro, las botas con piel sintética por dentro estilo UGG, etc. Generalmente, la elegancia del outfit la aporta lo que llevamos por encima del look elegido; desde abrigos masculinos hasta sacos con estampados bien bonitos.

Ahora bien, no todos se decantan por este tipo de outfit y por eso prefieren seguir con sus amados jeans, aunque las temperaturas congelen las piernas. Si eres una de esas personas que no se cambia los vaqueros por nada del mundo y quieres varios atuendos con diferentes tipos de chaqueta para sentirte confortable y bien vestida al mismo tiempo; la prenda correcta es la sobrecamisa.

Se puede llevar sola durante los días que no hace tanto frío y también por debajo del abrigo. Incluso, para obtener un toque más estiloso en tu conjunto. Esta prenda es el comodín de tu fondo de armario y estos diseños de Zara confirman que son la tendencia de esta temporada de invierno.

Tres sobrecamisas cómodas, pero elegantes de Zara

1. Sobrecamisa en tejido soft con manga larga

Su diseño con cuello, solapa, bolsillos y cierre de botones a presión de color tostado es ideal para lucir todos los días. Puedes comprarla por 29,95 euros.

Este modelo es ideal para usar como abrigo. FUENTE: ZARA

2. Sobrecamisa en tejido de estructura con diseño cuadrado

Una prenda de manga larga con cuello solapa, bolsillos y estampado de cuadros en tonos marrón. Su valor es de 39,95 euros. Sin duda, este diseño aporta elegancia y confort a cualquier look. FUENTE: ZARA

3. Sobrecamisa larga en tejido efecto ante

Esta pieza básica de armario posee cuello solapa, manga larga, bolsillos y cinturón de lazada a juego en color crudo. Puedes adquirirla por 29,95 euros. Esta prenda es ideal para atuendos casuales. FUENTE: ZARA

Las sobrecamisas de Zara son la última tendencia de la temporada. ¡No dejes de aprovechar esta oportunidad y suma la tuya a su armario!





¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.