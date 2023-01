Kendall Jenner y los jeans rectos perfectos para combinar con todo

La famosa influencer Kendall Jenner es fanática de los jeans y sabe cómo combinarlos para crear un look cómodo y a la vez original. Siempre elige prendas que son un must de temporada y que resaltan todo tipo de curvas.

En esta ocasión, lució unos fabulosos pantalones rectos con mucho estilo. Veamos los detalles.

Kendall Jenner siempre luce bellísima. / Fuente: instagram @kendalljenner

Los jeans rectos más chic de Kendall Jenner

Kendall Jenner fue vista en las calles de Hollywood antes de encontrarse con Hailey y Justin Bieber para almorzar. La modelo e influencer del momento lució un atuendo muy casual al que le sumó un toque de originalidad con una campera de cuero amarilla y negra que se llevó todas las miradas.

Pero lo que más se puede apreciar de su outfit son sus fabulosos jeans rectos, que son perfectos para combinar con cualquier tipo de prendas, como blusas, remeras, zapatillas blancas, botas de punta, o lo que más se ajuste a las preferencias de cada uno, ya son súper versátiles.

A su vez, este pantalón es una opción cómoda que puede ser utilizado para cualquier ocasión, ya sea para disfrutar de un día de invierno al sol como para una compartir cena en un restaurante. Puedes elegirlo para cualquier plan y jamás te defraudará.

Kendall Jenner y los jeans rectos que van con todo. / Fuente: Instagram @kendalljenner

La modelo elevó este look casual con una mini cartera haciendo juego con sus botas de cuero y sus lentes de sol. Definitivamente, Kendall Jenner sabe cómo vestir prendas que siempre son tendencia y no deja de ser un icono de la moda.



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.