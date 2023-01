Katie Holmes y los jeans clásicos que puedes combinar con todo

La búsqueda para llegar a lo último de la moda puede ser difícil; sin embargo, a Katie Holmes no parece importarle traer algunos estilos de los 2000 para lograr un estilo casual junto con unos sneakers y un top.

Precisamente, la última vez que logró acaparar todas las miradas fue cuando el pasado diciembre decidió sacar unos viejos jeans de su armario para vestirlos en la gala de los premios iHeartRadio Jingle Ball Awards 2022.

Katie Holmes con jeans. Fuente: thejeansblog.com

Katie Holmes eligió unos jeans para asistir a una alfombra roja

Apostando por la comodidad, y fiel a su estilo, Katie Holmes caminó por la alfombra roja del Madison Square con un minivestido azul satinado junto con unos jeans rectos y deshilachados, y unas New Balance del mismo tono.

La actriz tampoco decidió ponerse mucho maquillaje. Su look no contó con joyas ni con un peinado definido, simplemente lució su cabellera con ondas naturales.

Katie Holmes usando unos jeans oversize en la alfombra roja. Fuente: elle.mx

Katie Holmes y su amor por los jeans

Si bien estamos acostumbrados a ver fotos de la intérprete en las calles neoyorkinas, su última aparición se dio luego de la Navidad, cuando regresó a su hogar. Como siempre, la ex de Tom Cruise eligió unos vaqueros que tienen tanto estilo como comodidad.

Katie no solo ha sido una inspiración gracias a sus recordados personajes, sino también por su casual y descontracturado estilo comfy. En esta ocasión, fue captada saliendo del aeropuerto luciendo unos pantalones diseñados por Wandler que, actualmente, se encuentran sold-out.

Katie Holmes en el aeropuerto luciendo cómoda y con su estilo característico. Fuente: whowhatwear.com

Katie Holmes y una lluvia de críticas

Aunque logró un gran outfit, Katie Holmes fue blanco de amores y odios en las redes sociales. Así, una vez más logró estar en la mirada de todos convirtiéndose en uno de los temas virales del momento.

"Si quiere hacer este tipo de looks tiene que recurrir a un patronaje increíble para que esto funcione porque si no parece que la vida te ha pasado por encima como es este caso. Ese no es el camino", dijo Dani Mateo en Zapeando.

La estrella sabe llevar sus jeans a todos lados, y a pesar de los malos comentarios que puede recibir por sus elecciones, continúa siendo un ícono de la tendencia que hace muy poco revivió la moda del 2000.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.