De Kate Hudson a Anya Taylor Joy: ellas eligieron las transparencias en los Critics Choice Awards

Luego de los Golden Globes se le dio comienzo a la temporada de premios en Hollywood. La siguiente parada fueron los Critics Choice, los premios en los que la critica cinematográfica elige sus ganadores 2023. Las invitadas fueron muchas y no pudimos pasar por alto una similitud entre la mayoría de las celebridades.

Un gran porcentaje de las invitadas optó por vestidos con transparencias, una de las tendencias más fuertes del 2023. A continuación, les enseñamos quiénes fueron las más destacadas de la noche que se decantaron por las famosas transparencias. ¡Elige tu favorita!

Colores empolvados

A la izquierda, Anya Taylor Joy en Dior. A la derecha, Kate Hudson en Oscar de la Renta. Foto: Instagram @justjared.

Anya Taylor Joy maravilló en la red carpet con su vestido midi de Dior. La actriz optó por un clásico diseño en nude de finos tirantes, escote redondo, ajuste en la cintura y falda de corte evasé con transparencias que dejaban entrever lencería del mismo color. Acompañó con sandalias brillantes y un collar con diamante XXL.

Optando por un color empolvado entre el plata y el rosa nude, Kate Hudson aprobó las transparencias con un ajustado vestido Oscar de la Renta de escote halter, finos flecos brillantes y bordado de flor dorada en su cuello que se repitió en su cola trompeta con delicadas transparencias. Joyería, peinado y makeup: un 10.

El mítico rojo

Julia Garner en Ferragamo. Foto: Instagram @justjared.

Como ya hemos dicho en anteriores notas, no hay alfombra roja si no hay look en rojo. Esta vez fue Julia Garner quien se animó a llevar la defensa del rojo con un moderno vestido de Ferragamo. La joven decidió usar una pieza de escote cerrado, transparencias centrales y falda asimétrica en picos.

Debajo de su vestido, añadió un crop top rojo que combinó con sus altas sandalias de plataformas satinadas y sus labios. El detalle de sus joyas como su collar y mini pendientes elevaron el look a uno de los mejores de los Critics' Choice.

Los clásicos vestidos negros

A la izquierda, Lily James en Oscar de la Renta. A la derecha, Janelle Monae en Vera Wang. Foto: Instagram @justjared.

Aunque digamos clásicos, también podemos decir extra sensuales. Esa mezcla puede verse claramente con este vestido Oscar de la Renta que usó Lily James para la red carpet. La actriz se decantó por un diseño con transparencias y estampado a rayas, de escote palabra de honor, gran moño central y falda de corte A. Sus sandalias negras con plataformas le agregaron ese toque atemporal que el vestido supo defender junto a la sensualidad.

Lily no fue la única, ya que Janelle Monae también arriesgó por un vestido negro con transparencias firmado por Vera Wang. La artista propuso un diseño full drapeado de cuello alto, cuerpo ajustado, cut-outs y cola. Audaz y sensual.

Los Critics' Choice fueron la alfombra roja de las transparencias con cinco actrices que las eligieron para sus atuendos. ¿Quién supo defenderlas mejor?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!