Los baggy jeans de Livia Brito que combinan con cualquier look

Livia Brito no solo es un cuerpo bonito en sensuales y diminutos bikinis o en minifaldas supercortas, sino que además sabe de moda elegante y chic, como el último look que mostró en sus redes sociales con baggy jeans, blazer y unas zapatillas tenis.

Livia Brito impone moda

Probablemente, la primera imagen que llega a la mente al ver a Livia Brito es una donde aparece con coquetas minifaldas tableadas, diminutos bikinis o sexies outfits con leggins de estilo deportivo. Sin embargo, la actriz cubana ha sorprendido con sus cátedras de moda en más de una ocasión.

La artista compartió recientemente en su perfil de Instagram unas imágenes donde se la ve con un look perfecto para aquellos días cuando se busca un atuendo más relajado en la oficina, sin perder la elegancia y la sofisticación, y de la mano de unos buenos jeans.

Livia Brito posa en las calles con su elegante y jovial look de jeans baggy, blazer negro y zapatillas tenis. FUENTE: Instagram @liviabritopes

En esta oportunidad, Livia llamó la atención de sus fans porque se la vio con una combinación que pocas veces suele mostrar.

En su cátedra de moda, dejó en claro que lo esencial a la hora de vestirse con un estilo elegante, cómodo y juvenil es optar por unos jeans claros con un corte holgado que puede ir desde el recto, el mom e incluso unos baggy o acampanados.

Siguiendo su estilo, podemos ver que la artista apuesta por un tiro alto, ya que este detalle también ayuda a conseguir una imagen formal con mucha facilidad.

Por otro lado, descubrimos que acompañó sus vaqueros con una blusa de cuello alto y en un color neutro como el blanco, el cual facilita la tarea de crear ese outfit perfecto para lucir elegante y jovial sin demasiado esfuerzo.

De acuerdo con el atuendo escogido por Livia Brito, el paso final está en incorporar un blazer desabotonado. Incluso, durante el invierno se puede cambiar por un abrigo, ya sea en tonos neutros u oscuros.

Livia Brito se luce con su look urbano

Antes de seguir hacia los accesorios elegidos por la actriz, no podemos dejar de mencionar las zapatillas tenis que escogió para terminar de armar su look urbano, pero sofisticado. Livia Brito luce elegante y casual en un look perfecto para la oficina. FUENTE: Instagram @liviabritopes

Para la ocasión, la cubana llevó un calzado con detalles en blanco, negro y azul que combinaban a la perfección con el resto de su ropa.

Finalmente, para los accesorios, optó por una opción muy discreta. Tengamos en cuenta que en sus imágenes ella quiere trasmitir que se puede conseguir un estilo glamoroso de oficina en cuestión de segundos, y para ello lució unos aretes y anillos dorados, unos lentes oscuros y un bolso de mano.



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.