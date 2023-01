Jenna Ortega, Selena Gómez y Lily James: el dato fashion en común

Oficialmente comenzó la temporada de premios 2023 en Hollywood. Los Golden Globes son los encargados de darle la bienvenida a estas celebraciones que dan una premisa de posibles ganadores en los Oscars. Antes de la premiación, no puede faltar la clásica alfombra roja con todas las celebridades más importantes.

En esta nota, les enseñaremos los looks de las famosas que apostaron por una misma tendencia sobre la red carpet. Además de la coincidencia en sus vestidos, las tres son jóvenes revelación de la actuación: Jenna Ortega, Selena Gómez y Lily James. Las actrices defendieron la tendencia de los vestidos con volumen y se sumaron al podio de las mejores vestidas de los Golden Globes 2023. Analizamos sus looks y la razón por la que los volúmenes las favorecieron.

Jenna Ortega se salió de su personaje para enfundarse en un vestido beige, con aberturas y volúmenes. Foto: People.

Jenna Ortega fue una de las más esperadas de la alfombra roja. Al aparecer en la previa del show, los críticos la pusieron en el top 3 de las más glamorosas de la noche en los Golden Globes. Incluso muchos se sorprendieron al verla, ya que la actriz cambió su corte y tinte de pelo: de cabello negro y largo a melena midi cobriza. ¡Un acierto total!

Pero, además de maravillar con su corte, la joven lució increíble con su vestido Gucci en tono nude oscuro. El diseño contaba con escote en V, cut-outs y cintas en el abdomen, drapeados en las caderas, mangas largas y sueltas, y una falda voluminosa con varias capas de tul plisado y larga cola. Este es un estilo muy romántico y boho, algo que no hemos visto antes en la protagonista de "Merlina" y que le sienta de maravilla.

Este vestido con volumen funcionó a pesar de la baja estatura de Jenna Ortega. ¿Por qué? Porque la pieza cae de manera natural y cubre su cuerpo, pero sin ocultar sus curvas, El hecho de mostrar escote, cuello y parte del abdomen equilibró las zonas tapadas - que también eran voluminosas - con las descubiertas que se ciñeron en su cuerpo. ¡Bellísima!

Selena Gómez fluyó con su vestido más glamoroso hasta ahora. Foto: Style Caster.

Selena Gómez llevó uno de sus vestidos más increíbles para los Golden Globe. Valentino fue su diseñador elegido que creó una pieza imponente con vestido negro de escote con mini abertura y tajo lateral, con mangas XXL en color morado y cintas colgantes que bajaban hasta el piso. Acompañó con sandalias naked negras, fina joyería de diamantes y una coleta alta al estilo 50'.

En este caso, Selena apostó por un diseño de corte más dramático debido a los textiles elegidos, los colores oscuros y las formas del diseño. Su vestido corte columna con el volumen de sus mangas género una oposición de formas muy interesante. Con ese contraste, la actriz pudo acertar con este look 100% Hollywood.

Lily James se consagró como una de las más audaces de la noche. Foto: InStyle.

El rojo es el color que no puede faltar en una alfombra roja como su nombre indica. Si no hay rojo, no hay una red carpet completa se podría decir. En los Golden Globe 2023, Lily James fue quien optó por este color en un majestuoso vestido Versace, la marca que la eligió como embajadora mundial. Lo primero que diremos sobre la pieza es que los volúmenes fueron los que la diferenciaron entre un atuendo cliché y uno único.

La actriz se decantó por un diseño de escote palabra de honor, cut-out cruzado debajo de su busto, falda recta y sobrefalda ancha con cola y volúmenes en forma de rosa en la zona de sus caderas y cintura. Prácticamente, esas geometrías le aportaron la sensación visual de que Lily emergía de una flor. Como ella cuenta con una figura rectangular, las formas apostadas en el centro de su cuerpo fueron la mejor opción para definir sus curvas. ¡Belleza inglesa!

Seas team Jenna, Selena o Lily, las tres actrices nos dieron un primer vistazo de una de las tendencias 2023 en vestidos de fiesta: el volúmen. ¿Te animarías a usar un vestido similar?