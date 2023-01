Conoce a la joven detrás de Frogg Jewelry, la marca de joyería más top de Mendoza

La joyería es una de las partes que componen un look. Es tan importante como las prendas o zapatos que llevamos, por eso es esencial saber elegirla con cuidado y pensando en la calidad de cada pieza que pueden durar años o, incluso, generaciones. Es así como se presenta Frogg Jewelry.

Muchas veces pensamos que debemos gastar fortunas en joyas para que sean atemporales y originales. Es aquí en donde nos equivocamos, ya que se puede conseguir joyería de calidad sin desembolsar todo nuestro sueldo. Otro de los pensamientos comunes es que no se encuentran joyas buenas para jóvenes. Algo que queda descartado con las innovadoras creaciones de esta mendocina que, desde pequeña, tuvo conexión con lo artístico.

Hablamos de Francesca Roggerone, una joven de 25 años que se abre paso en el nuevo mundo de la joyería. La creadora de Frogg Jewelry siempre supo que quería dedicarse al arte y su talento afirmaba esta fiel conexión con su objetivo de vida. Es que Francesca tiene padres artistas: su papá, Sergio Roggerone, es uno de los artistas plásticos más importantes de Mendoza y el país, mientras que su mamá, Marina Ferrari Day, se dedica a la astrología y es directora de La Alboroza, la galería de arte más chic de la provincia.

Ella es Francesca Roggerone, la joven diseñadora de Frogg Jewelry. Foto: Instagram @frogg.jewelry.

Con ese preludio artístico de sus padres, Francesca Roggerone se embarcó a Los Ángeles para incursionar en el estudio de la música, más específicamente lo vocal. Incluso, formó su propia banda musical llamada "Francesca&The Royalty" y lanzaron varios temas que pueden escucharse en Spotify o YouTube.

Luego de esta breve pero esencial explicación sobre la mendocina, pasamos a contarles que además de ser una talentosa cantante, Francesca Roggerone es diseñadora también. Durante nuestra charla, ella nos relató que trabajó mucho tiempo en el taller de su padre en donde aprendió a combinar elementos y texturas para crear cosas nuevas y únicas. Esta práctica la inspiró para pensar su propia marca de joyería, Frogg Jewelry (en la que combinó F de Francesca con el Rogg de Roggerone).

La diseñadora supo desde un primer momento qué necesitaba para distinguirse en este mercado. "Mi línea de joyería se distingue por la búsqueda de piedras semi preciosas, cristales y materiales que tienen que ver con el lujo, y no mas con la era del plástico en la que hoy vivimos, con el fin de que quien las usa sienta la energía y el poder de las piedras con la nobleza de los materiales."

Frogg Jewelry se presenta como una marca juvenil que conserva la tradición de la calidad. Foto: Instagram @frogg.jewelry.

Viviendo rodeada de arte, Francesca asegura que su infancia fue distinta a la de los demás, pero ella tomó esa diferencia a su favor para generar su línea de joyería. "Trabajo principalmente con piedras semi-preciosas, objetos antiguos como medallas y monedas, cristales, terciopelo, telas, materiales que me inspiren a objetos creativos y que expresen su máxima belleza". Algo que no acostumbramos ver en las nuevas generaciones que suelen decantarse por materiales y objetos más simples.

Por supuesto que estas ideas se gestaron durante años, gracias a la influencia de sus viajes, experiencias, encuentros con otros diseñadores y la inspiración de personalidades de la moda como Schiaparelli o María Antonieta. Frogg Jewelry, en palabras de Francesca Roggerone, "es polifacético, tiene muchas fases y puede usarse para diferentes ocasiones, dependiendo la hora del día y el outfit de cada persona. Frogg es un acento que marca tendencia y estilo"

No podía faltar la pregunta del millón relacionada a cuál celebridad elegiría para que lleve sus joyas. Ella respondió "seria copado verlo a Harry Styles con uno de mis collares". Estamos seguros que el cantante inglés no se negaría a esta fabulosa marca made in Mendoza.