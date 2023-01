Clarissa Molina calentó las redes con un vestido ajustado que no deja nada a la imaginación

Clarissa Molina no dejó mucho a la imaginación de sus internautas cuando compartió una galería de fotos en su cuenta oficial de Instagram luciendo sensual y a la moda.

En las fotos de su publicación se la puede ver con un vestido verde ajustado y con un gran escote que resaltaba sus curvas. ¡Una bomba!

El posteo que enloqueció a sus fans

La dominicana de 31 años acompañó el carrete de fotos luciendo un vestido verde, brillante y ajustado con el siguiente mensaje:

"No me digan que el cielo es el límite, cuando hay huellas en la luna. A seguir soñando en grande“. Con este consejo, Clarissa Molina compartió una galería de fotos con sus seguidores de Instagram en horas de la tarde del pasado sábado.

La reacción del público fue inmediata y su posteo recibió casi 100 mil likes y 800 comentarios. Estos son algunos de ellos: “Vine a leer los comentarios y aún siguen con el novio, déjenla tranquila que ella quitó los comentarios por eso”; “Eres preciosa, pero el cielo está más alto que la luna“; “Muy bonita pero mucho filtro”.

Clarissa Molina luciendo radiante con un vestido al cuerpo. Fuente: Instagram @clarissamolina.

La polémica Clarissa Molina

De todas maneras, la estrella estuvo en la mira del mundo del espectáculo cuando en diciembre manifestó que su boda con Vicente Saavedra se había suspendido por diferentes inconvenientes en los preparativos. De todas maneras, la fecha se pasó para el 7 de enero con locación en República Dominicana.

Los enfrentamientos de Clarissa Molina

La dominicana de 31 años contó que lo que vivió en el Miss República Dominicana Universo 2015 “fue una pesadilla”.

“Ustedes saben que primero yo fui a Nuestra Belleza Latina 2015, no a Miss República Dominicana. Luego del 2015 que no gane, entonces me lance al Miss RD con el sueño de representar al país y de ser un sueño el proceso pasó a ser pesadilla. Ustedes no se imaginan lo que yo viví ahí” relató.

La presentadora compartió su experiencia en su cuenta de Facebook como respuesta a la directora del evento, Magali Febles, a quien acusó de no haber cumplido con lo que decía el contrato. Además, para costear su futuro tuvo que acudir a su familia.

