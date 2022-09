Zaira Nara da cátedra de estilo con sus looks tendencia 2023

Zaira Nara ha pasado por semanas movidas de agenda debido a desfiles, trabajo y vacaciones. Aunque ella tenga un estilo definido, siempre se anima a probar cosas nuevas que realcen sus looks como la tendencia 2023 que verás a continuación.

El año entrante promete mucho en materia de moda. No hay dudas de que las tendencias pasan primero por influencers, modelos y artistas quienes son los que filtran qué usaremos verdaderamente. Zaira Nara apuesta a una tendencia 2023 en particular con estos looks.

¡A prepararse! Los atuendos monocromáticos serán tendencia 2023. Foto: Instagram @zaira.nara.

Estas semanas son determinantes para el mundo, ya que se producen las conocidas Semanas de la Moda en las grandes capitales. A pesar de que Zaira Nara esté en Argentina, la modelo no quiso perderse del evento que realizó Bvlgari en Buenos Aires.

Allí, Zaira se animó a una tendencia 2023 que veremos en todos lados: los looks monocolor. De amarillo, la modelo defendió a la perfección una falda lápiz larga junto con un crop top con finos tirantes y un mini bolso rosado pastel. ¡Simple y divina!

Zaira Nara anticipa que los trajes de un solo color son infaltables en el 2023. Foto: Instagram @zaira.nara.

Posando sobre una terraza porteña, Zaira Nara acudió a un clásico traje firmado por Kosiuko en color azul turmalina con blazer y pantalones oxford. La influencer le añadió su toque persona con una camisa blanca anudada en el bajo y zapatillas blancas con plataformas.

Nuevamente, el look monocromático dijo presente en sus redes sociales. Zaira dio un adelanto exclusivo en su Instagram sobre esta tendencia 2023 que se replicará, en su mayoría, en forma de trajes con el blazer siempre presente, pero cambiando pantalones por shorts o bermudas.

Genera contraste de colores en un mismo look como Zaira Nara. Foto: Instagram @zaira.nara.

Del amarillo pasamos al azul hasta llegar al lila. Sí, Zaira Nara también le dio una oportunidad a este color combinándolo como dicta la tendencia 2023: total look monocolor. La influencer tomó unos pantalones oxford con un top de un solo hombro y los combinó con unas sandalias de tacón amarillas.

Dentro de la tendencia, puedes jugar a irrumpir el estilismo con un color opuesto o contrastante al protagonista. En este caso, lila y amarillo son opuestos complementarios, es decir, se encuentran opuestos en el círculo cromático pero juntos combinan a la perfección.

Zaira Nara promueve esta tendencia 2023 con sus últimos looks. ¿La usarás el año próximo?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!