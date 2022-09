¿Qué hacer cuando disminuye el deseo sexual?

Ana Laura Termini, licenciada en Obstetricia y educadora sexual, señala que para que haya deseo sexual tienen que existir, en primer lugar, estímulos suficientes como miradas, un roce o lo que sea que despierte el deseo hacia tu pareja y el anhelo de compartir con ella un momento de intimidad. Los estímulos, tanto emocionales como físicos, incrementan ese deseo y hacen que comience la fase de excitación.

Muchas veces, el deseo sexual se puede ver disminuido por múltiples factores, como el uso de algunos métodos anticonceptivos, el miedo a quedar embarazada, la ansiedad, el estrés, la depresión, el no sentirnos cómodas con nuestro cuerpo, estar atravesando la menopausia, el embarazo o la lactancia, entre mucho otros.

El estrés es uno de los factores más frecuentes de la disminución del deseo sexual. Foto: Shutterstock.

Generalmente, la disminución del deseo sexual comienza al inicio de la menopausia entre los 45 y 55 años cuando las hormonas que son fundamentales para su generación comienzan a disminuir. Pero, ¡ojo!, porque esto no quiere decir que no exista por completo el deseo, ya que a muchas mujeres les pasa lo contrario. Además, es muy común también en mujeres jóvenes por algunos de los factores mencionados anteriormente.

La especialista nos cuenta que muchas veces nos sentimos culpables por no sentir deseo. ”Hay tal presión social y cultural a lo que las personas con vulva tenemos que ser y estar listas permanentemente, que con el hecho de a veces no estarlo nos sentimos mal”, explica Ana Laura.

A diario, nuestra entrevistada escucha testimonios de que, el hecho de sentir culpa, lleva a muchas mujeres a aceptar actos sexuales que no se desean porque se dicen a sí mismas: "¿Otra vez le voy a decir que no?", "Mejor acepto así ya me duermo". Esto no tiene por qué ser así, ya que con ayuda y, sobre todo, con buena comunicación con la pareja sexual puede resolverse, ya que poner en palabras lo que nos está pasando puede ser liberador.

“Decir 'che me gustaría que me hicieras esto' o 'quiero probar esto'. Probar lugares nuevos, nuevas poses o, por qué no, incorporar juguetes sexuales. Estar en los detalles ayuda. Buscar experiencias nuevas para avivar el deseo”, explicó.

La comunicación es la base del placer. Foto: Shutterstock.

Algo muy importante que resalta Ana Laura y es que hay que conocer lo que a una le gusta para poder comunicarlo. “El conocerme, el saber que me gusta y como me gusta es fundamental. Se genera algo muy lindo cuando enseño lo que necesito a mi pareja”, explicó la especialista.

Para que el deseo sexual exista y tengamos ganas de compartir con nuestra pareja es esencial que una esté bien consigo misma. Descansar, hacer ejercicio, salir a despejar la mente nos ayudará a disminuir el estrés y la ansiedad, hacer que generemos más energías y, con ello, aumente la libido.

Termini recomienda buscar ayuda, ya sea con un ginecólogo, sexólogo o cualquier profesional especializado para tratar esta temática. Te dejamos su cuenta de Instagram Sexo, género y sexualidad para cualquier consulta.

¡IMPORTANTE! Una vida sexual saludable va de la mano con una buena salud. El cuidarse durante el acto sexual y usar preservativo va unido al buen disfrute. Las infecciones de transmisión sexual están a la orden del día y hay que ser responsables y conscientes de lo que implican.